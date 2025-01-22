YEŞİLAY ve WALD İş Birliği İçin Buluştu
YEŞİLAY Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreter Yardımcısı Ülkenur Büke, beraberindeki heyetle birlikte Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı'nı (WALD) ziyaret etti.
YEŞİLAY Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreter Yardımcısı Ülkenur Büke, beraberindeki heyetle birlikte Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı’nı (WALD) ziyaret etti. Görüşme, WALD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mimar Metin Karakaş’ın başkanlığında gerçekleştirildi.
Bağımlılıkla Mücadelede Ortak Çalışmalar Ele Alındı
Toplantıda bağımlılıkla mücadele ve önleyici çalışmalar konusunda gündem maddeleri ele alınarak, bu alanda yapılabilecek ortak projeler hakkında fikir birliğine varıldı. Görüşmenin, yerel yönetimlerin bağımlılık konusundaki etkin rolüne dikkat çekmesi ve iş birliğini artırması hedefleniyor.
YEŞİLAY ve WALD’ın bağımlılık ile mücadele kapsamında ortak çalışmalar yaparak toplum sağlığına katkıda bulunması bekleniyor.