Yeşilbayır Bebek ve Çocuk Kütüphanesi'nde 'tiyatro' zamanı

Mamak Belediyesi bebek ve çocuk kütüphanelerinde "bir kütüphaneden daha fazlası" sloganı ile her gün bir etkinlik, bir atölye düzenleniyor.

Mamak Belediyesi uyanık kütüphanelerinin yanı sıra bebek ve çocuk kütüphaneleriyle de adından sıkça söz ettiriyor. Yeşilbayır ve Akdere Bebek ve Çocuk Kütüphanelerinin ardından son olarak hizmete giren Neşet Ertaş Bebek ve Çocuk Kütüphanesi ile birlikte ilçedeki bebek ve çocuk kütüphanesi sayısı 3’e yükseldi.

Mamak Belediyesi bebek ve çocuk kütüphaneleri, miniklere kitap okuma alışkanlığı ve kütüphaneyi sevdirmenin dışında birçok alanda hizmet veriyor. Kitap dostu minikler yetişirken, aynı zamanda düzenlenen atölye ve etkinliklerle çocukların kişisel gelişimleri de destekleniyor.

“Kıpırdayan Dünya” oyununu keyifle seyrettiler

Yeşilbayır Bebek ve Çocuk Kütüphanesi’nde Çınar Çocuk Tiyatrosu “Kıpırdayan Dünya” oyununu minikler için sahneledi. Çocuklar, oyunu keyifle seyretti. Pembe Tavşan, Geveze Kurbağa, Çalışkan Maymun, Güvercin, Baykuş ve Bilge Kaplumbağa’nın serüveni miniklerden büyük alkış aldı.