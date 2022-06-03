Yeşilçam'ın Rambo'su Sönmez Yıkılmaz son yolculuğuna uğurlandı

Türk sinemasının Rambo’su olarak bilinen ve dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Sönmez Yıkılmaz için Teşvikiye Camii’nde cenaze namazı kılındı. Emektar oyuncunun cenazesi defnedilmek üzere memleketi Rize’ye gönderilirken, törene katılan arkadaşlarından Teoman Ayık, "Çok kişiyle oynamasına rağmen bugün burada birkaç sanatçı arkadaş dışında neredeyse hiç kimse yok. Bunun böyle olmaması lazım, bu vefasızlıktır" dedi.

Yeşilçam filmlerinde yardımcı oyuncu olarak görev alan, Türk sinemasının ’Rambo’ lakaplı oyuncusu Sönmez Yıkılmaz (77) dün tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yummuştu. Sinema hayatına ışıkçı olarak başlayan sonrasında yardımcı rollerde yer alarak kendini gösteren Yıkılmaz, aksiyon sahnelerinin vazgeçilmez ismi haline gelmişti. Yıkılmaz için Teşvikiye Camii’nde kılınan cenaze namazına Nuri Alço, Ali Güney, Cüneyt Arkın’ın eşi Betül Cüreklibatır, oğlu Kaan Cüreklibatır arkadaşları ve sevenleri katıldı.

Cenaze namazı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yeşilçam’ın ünlü simalarından Nuri Alço, “Yeşilçam’a çokça emek vermiş. Yeşilçam’ın eski ve değerli emektarlarından ve Yeşilçam sevdalısı bir arkadaşımızdı. Onla beraber birkaç filmde beraber oynadık. Çok büyük emekler vermiş. Güçlü ve kuvvetli Rambo lakabı ile tanınan dostumuzdu. Yeşilçam’dan kazandığı paralar ile bir dükkan açmış, oradan gelirini sağlayan kimseye el ayak açmayan böyle sağlam karakterli güzel bir insandı. Allah rahmet eylesin, Allah ailesine sabır versin” dedi.

"İki kişi gittik ama bu kez yalnız döndüm"

Son dönemlerde sağlık sorunları ile mücadele eden Sönmez Yıkılmaz’ın yakın dostu Ali Güney de cenaze töreninde, “Sönmez, jön gibiydi, yakışıklıydı, boylu posluydu kimse ona başrol vermedi. Avrupa’da olsaydı, çok başrolleri alırdı. Sonra kendi imkanlarıyla kendine ayrı film çekti. En son Avrupa’nın Rambo’su varsa Türkiye’nin Rambo’su var dedik. Sönmez’e Rambo filmi çektik ama olmadı yarım kaldı. Bir kitap yazıyordu, fotokopi olarak duruyor ama ahtım olsun Sönmez’in kitabını ben çıkaracağım. Benim 50 yıllık kardeşim. Acısıyla tatlısıyla hep beraberdik. Haftanın 3-5 günü hastaneye götürüyordum ama son gidişimizde 2 kişi gittik yalnız döndüm. Hep ‘benim mezarım Rize’yi tepeden görsün’ derdi, bu gece de onu Rize’ye götüreceğiz. Onu yarın kaderiyle baş başa bırakacağız ve Rize’yi tepeden izleyecek” ifadelerini kullandı.

"Bu vefasızlıktır"

Yeşilçam ve Türk sinemasının büyük emektarlarından olan Sönmez Yıkılmaz’ın cenazesine katılan bir diğer sanatçı arkadaşı Teoman Ayık ise sitem etti. Oyuncu Teoman Ayık, “Sönmez Yıkılmaz Türk sinemasında emektar bir arkadaşımdı, çok emeği geçmiştir. Kendisi bir zamanlar Rambo lakabıyla gündemde kalan bir arkadaşımızdı. Son zamanlarda bir kafe açtı ve onunla kendi yaşamını sürdürmeye devam ediyordu. O çok iyi bir insandı, çok kişiyle oynamasına rağmen bugün burada birkaç sanatçı arkadaş dışında neredeyse hiç kimse yok. Bunun böyle olmaması lazım, bu vefasızlıktır” sözleriyle sitemini dile getirdi.

Sağlık sorunları nedeniyle cenaze törenine katılamayan Cüneyt Arkın’ın oğlu Kaan Cüreklibatır ise sözlerinde, “Türk sineması çok değerli bir emektarını biz de ailemizden birini kaybettik. Sönmez abi, ondan öncesinde de Kadir Kök abimiz gibi isimlerle o güzel kuşak aramızdan ayrılıyor. Ama bize çok güzel değerler bıraktılar. Allah onlardan razı olsun. Babam çok üzüldü, babamla çok filmleri var. Ben de gözümü o filmlerle açtım, biliyorum. Babam her zaman onun yanında, o da her zaman, en zor anlarında bile babamın yanındaydı. Babamın söylediği gibi Yeşilçam bir aileydi ve çok önemli bir değerini kaybetti. Tekrar başımız sağolsun, geride kalanlara Allah sağlık sıhhat versin” ifadelerine yer verdi.

Yeşilçam’ın Rambo’su Sönmez Yıkılmaz’ın cenazesi Teşvikiye Camii’nde kılınan cenaze namazı ve duaların ardından alkışlar eşliğinde cenaze aracına bindirilerek memleketi Rize’ye doğru yola çıktı.