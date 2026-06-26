Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, 14 Mayıs'ta rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, 14 Mayıs'ta rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, 14 Mayıs'ta rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Yeşilçam’ın usta ismi Kadir İnanır, 14 Mayıs’ta rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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