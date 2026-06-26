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- Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, 14 Mayıs'ta rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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