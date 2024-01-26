Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hikmet Taşdemir son yolculuğuna uğurlandı
Türk sinemasının önemli isimlerinden Hikmet Taşdemir, son yolculuğuna uğurlandı.
Türk sinemasının önemli isimlerinden Hikmet Taşdemir, son yolculuğuna uğurlandı.
Türk sinemasının önemli isimlerinden olan ve filmlerde genellikle ’kötü adam’ rollerini canlandıran Hikmet Taşdemir, tedavi gördüğü Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde hayatını kaybetmişti. Taşdemir, Silivri Piri Mehmet Paşa Camii’nde ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Fener Mahallesi’nde toprağa verildi.
Taşdemir’in cenazesine Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, yönetmen oyuncu Gani Şavata, MHP ilçe Başkanı Zafer Yalçın, AK Parti ilçe Başkanı Ekrem Pamuk, Ülkü Ocakları bölge başkanı Erhan Özkök, Ülkü Ocakları silivri Ocak Başkanı Özgür Bedel, Yeniden Refah Partisi Belediye Başkan Adayı Ömer Hakverdi, Yeniden Refah Partisi meclis üyesi adayı Erdal Akarslan, Zafer Partisi Silivri Belediye Başkan Adayı Murat Demirkol’un yanı sıra sevenleri katıldı.