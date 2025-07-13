Yeşilel Derneği, İBB'nin hafriyat döküm sahası ilan ettiği Mavi Göl'de eylem yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclis oylarıyla hafriyat döküm sahası ilan edilen Mavi Göl’de toplanan Yeşilel Derneği karara tepki gösterdi. Dernek Başkanı Ümit Sağlam, "Hafriyat dökümü bu ekosistemleri tahrip ederek su kirliliğine neden olacak ve bölgedeki hava kalitesini olumsuz etkileyecektir" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nde, CHP’li üyelerin oylarıyla alınan kararla, Arnavutköy ilçesi sınırlarında bulunan Mavi Göl ve çevresindeki yeşil alanların döküm sahası olarak ilan edilmesi kamuoyunda büyük tepkiyle karşılandı. Arnavutköy Belediyesi alınan karar üzerine harekete geçerek bölgeyi koruma altına aldı ancak bölgenin bir kısmında çalışmaya devam eden iş makineleri dikkat çekti. Mavi Göl’ün İBB tarafından döküm sahası ilan edilmesi üzerine Yeşilel Derneği alınan karara tepki göstererek basın açıklaması yaptı.

"Bu karar doğal güzelliklere ve ekolojik dengeye geri dönülmez zararlar verecektir"

Yeşilel Derneği Başkanı Ümit Sağlam yaptığı açıklamada, "Mavi Göl, ne yazık ki yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. 2024 yılında Arnavutköy Belediyesi ve Gönüllülerin desteğiyle yaklaşık 20 ton atık toplayarak büyük bir çaba sarf etmiştik. Şimdi, bu değerli doğal güzelliği kaybetme ihtimaliyle yüzleşmek gerçekten yıkıcı bir durum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Mavi Göl’ü hafriyat döküm sahasına çevirme kararı almıştır. Bu karar, bölgemizin eşsiz doğal güzelliklerine, biyolojik çeşitliliğine ve ekolojik dengesine geri dönülemez zararlar verecektir. Hafriyat dökümü bu ekosistemleri tahrip edecek su kirliliğine neden olacak ve bölgedeki hava kalitesini olumsuz etkileyecektir. Ayrıca bu tür bir dönüşüm vatandaşlarımızın doğa ile iç içe dinlenme alanlarını yok edecektir. Büyükşehir Belediyesi’ni çevreye duyarlı bir şekilde hareket etmeye ve bu yanlıştan bir an önce dönmeye davet ediyoruz" dedi.

"Çocuklarımıza bırakacağımız gelecek kurutulmuş göller olmamalı"

Arnavutköy’de yaşayan Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Esra Zengin, "Açıkçası çocuklarımıza suyun değerini anlatarak büyüttüğümüz bir toplumda yaşıyoruz. Diş fırçalarken bile kullanılan su miktarının öneminden bahsediyoruz. Bunu söylerken onlara miras bırakacağımız bu doğal gölümüzü kurutmaya yönelik bir karar alındığını duyuyoruz. Açıkçası İBB’nin bu kararını uygun bulmadığımı söylemek isterim. Çocuklarımıza bırakacağımız gelecek böyle kurutulmuş göller olmamalı. Bunun dışında hafriyat döküm alanlarının zararlarından bahsetmek isterim. En önemlisi yer altı kaynaklarımızı, yeraltı sularımızı zehirliyor olması. Bu noktada tarım, ve insan sağlığı büyük bir yıkıma uğrayacaktır. Bu nedenle gölümüzün bize bırakılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Döküm sahası olarak kullanılması rezalet bir durum. Gölümüzü bize bırakın"

Çocuğuyla Mavi Göl’e gelen baba İbrahim Zengin ise, "Çocuklar buraları çok seviyor. Hele ki Uraz hiç sudan çıkmaz. O yüzden gölümüzü bize bırakın. Döküm sahası olarak kullanılması rezalet bir durum. Temiz ve göl olarak kalmalı bence" diye konuştu.

İBB: "Yapay göletin bulunduğu alan rehabilite edilecek"

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan İBB, göletin bulunduğu alanın rehabitile edilerek ağaçlandırılacağını savundu. İBB’den yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) eski bir maden sahasına su dolmasıyla oluşan Arnavutköy İlçesi Bolluca Mahallesi’ndeki Martılı Göl bilinen yapay göletin rehabilitasyonu için 2Mayıs2016 tarihinde bir yazı ile Orman Bölge Müdürlüğü’ne talepte bulundu. Sahanın rehabiliteye hazırlık maksatlı olarak toprak dolgu işlemlerine başlanabilmesi için yapılan bu ’Kesin İzin Talebi’ üzerine saha, 28Şubat2017 tarihinde Orman Bölge Müdürlüğü tarafından İBB’ye teslim edildi. İBB o dönem tahsis bedeli olarak 21 milyon 790 bin 497 TL, güncel rakamla 200 milyon TL ödeme yaptı. Gölet sahasında rehabilitasyon çalışmalarını yeniden başlatmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı ile gerçekleştirilen çalışmalarla ortak revize proje hazırlandı. 17Aralık2024 tarihinde, 436 bin 845 metrekarelik alan için Orman Bölge Müdürlüğü’ne başvuru yapıldı. Söz konusu talep, 28 Mayıs 2025’te kabul edilerek onaylandı. Söz konusu saha 19 Haziran 2025 tarih ve 632 sayılı Meclis Kararı doğrultusunda İSTAÇ A.Ş’ye devredildi. Karar uyarınca, belirtilen miktarda toprak dolgu işlemi gerçekleştirilerek bölge maden faaliyeti öncesindeki eski doğal haline getirilecek ve tekrar ağaçlandırılacak" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada geçmiş dönemde gölette iki vatandaşın boğularak hayatını kaybettiğine vurgu yapılarak, "Bahsi geçen Gölet’te bugüne kadar 2 vatandaşımız ve çevre köylerde yaşayan vatandaşlara ait çok sayıda hayvan boğularak can vermişti. Rehabilitasyon çalışmaları, Gölet’te yaşanan boğulma vakalarının tekrarlanmasını önlemek açısından da önem taşıyor. Eski bir maden alanında oluşan yapay göletin dik kıyı yapısı, derinlik değişimleri can güvenliği açısından müdahale edilmesi gereken riskler barındırıyor" denildi.