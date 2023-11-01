Yeşilova'da gençlere yeni merkez

İzmit Yeşilova Mahallesine yeni gençlik merkezi inşa ediliyor. Tüm detayların düşünüldüğü merkez, gençlerin yeni gözde mekanları arasında yer alacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yeşilova Mahallesinde bulunan Türkiye Futbol Federasyonu’nun merhum başkanı Hasan Doğan’ın isminin verildiği spor tesisinin yanına yeni gençlik merkezi inşa ediyor. Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerinin planladığı Hasan Doğan Gençlik Merkezi’nde birinci kat yapı imalatı sürüyor. İkinci katta ise tabliye kalıp, demir donatı montajı devam ediyor.

Gençlik merkezi tamamlandığında amatör spor kulüplerinin önemli bir eksiği giderilecek. Yapının zemin katında idari ofis, 8 kulüp odası, 4 soyunma odası, soyunma odaları içerisinde duş, tuvalet, personel odası, temizlik odası, malzeme odası, yıkama-kurutma odası yer alıyor. Binanın birinci katında fitness salonu, soyunma odası, duş + tuvalet, kafe, PDR ofisi, çok amaçlı salon ve idari ofis bulunuyor. 2. katta ise 5 derslik, öğretmenler odası, mescit + abdesthane, atölye alanı, bilişim atölyesi, dinlenme ve oturma alanı alanı ve ofis, çatı katında ise kütüphane, depo, ofis yer alıyor.