Yeşilova-Solaklar Kavşağı trafiğe nefes olacak

Kandıra yolundaki trafik akışının kesintisiz hale getirilmesi amacıyla planlanan Yeşilova-Solaklar Köprülü Kavşağı Projesi’nde çalışmalar devam ediyor. Birçok farklı çalışmanın aynı anda yapıldığı projede ekipler şuan büyük oranda toprakarme imalatına mesai harcıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje çerçevesinde köprü altlarına inşa edilecek 14 ayaktan 8’inin inşasını tamamlayan ekipler, 155 fore kazığın tümünün yapımını gerçekleştirildi. 8 toprakarme duvardan 3’ü yapılırken 6 kutu menfezden 2’sinin inşası da yüklenici firma tarafından devam ediyor.

Proje çerçevesinde D-605 İzmit-Kandıra yolu üzerinde 2 ve TEM Otoyol kenarına yapılacak olan Kuzey Yan Yol için 3 olmak üzere toplamda 5 prefabrik öngerme kirişli köprüsü inşa edilecek. Fabrika ortamında üretimleri tamamlanan kirişlerin saha montajları ise önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek.

Doğu-Batı Yeşilova, TEM Otoban kenarı Kuzey Yan yol ve D-605 İzmit Kandıra yolu olmak üzere yaklaşık 6,5 kilometre Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) sıcak kaplama yol ve drenaj imalatları, tretuvar ve aydınlatma imalatları yapılacak. Tamamlandığında kent içi ulaşıma nefes aldıracak proje çerçevesinde Zübeyde Hanım Caddesi uzatılarak alternatif yol haline getirilecek. Otoban kuzeyine yapılacak yeni yol ile Zübeyde Hanım Caddesi, Altıncıoğlu Caddesi’ne bağlanacak. Yeni yolda ise 3 adet köprü yapılacak. 2 şerit ve 12 metre genişliğinde olacak yeni yol, Yeşilova Mahallesi’ni Karadenizliler Mahallesi’ne bağlayacak. Karadenizliler Mahallesi’ne yapılacak dönel kavşakla da trafik akıcı hale gelecek.