Yeşiltepe Ortaokuluna laboratuvar sınıfı açıldı

Keçiören Belediyesi tarafından eğitime destek çerçevesinde başlatılan "Eğitime Bir Tuğla da Bizden" projesi ile ilçedeki Yeşiltepe Ortaokulunda laboratuvar sınıfının açılışı gerçekleştirildi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ABB Meclis Başkan Vekili Fatih Ünal, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı törende 310 adet laboratuvar ekipmanı Yeşiltepe Ortaokuluna teslim edildi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, törende öğrenci ve öğretmenlere hitaben yaptığı konuşmada, "Ülkemizi gün gelecek sizler yöneteceksiniz. Bu nedenle çok çalışmanız lazım. Çalışmadan, terlemeden başarılı olunmaz. Bizler de sizleri geleceğe en iyi şekilde hazırlamalıyız. Bu nedenle okullarımızın kütüphane ve laboratuvarlarını geliştiriyoruz. İlim, bilim, fen, teknoloji ve bilişim 21. asırda öne çıkıyor. Cumhurbaşkanımız diyor ki, ’21. asır Türklerin asrı olacak’. Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine inşallah sizlerle ulaşacağız. Son 30 yılda çok şey değişti. Sonraki otuz yılları sizler göreceksiniz. Şimdi üretim sektörleri değişti. En güçlü şirketler bilişim, teknoloji ve yazılım şirketleri oldu. 30 yılda dünyanın dengesi değişti. Petrol, silah, ilaç sanayiinin yerini bilişim sektörleri aldı ve onları geçti. Sizler de bu laboratuvarlarda çalışacaksınız. Keçiören Belediyesi Teknoloji Merkezi var. Orada da yazılım üreteceksiniz. Bu merkezimizin Ankara’da başka örneği yok. Geçen gün Hollanda’dan öğlenciler geldi, ‘Hollanda’da böyle merkez yok’ dediler. Bizler büyük bir milletin medeniyetin evlatlarıyız. Laboratuvarımız bilim insanlarımızın çıkmasına vesile olsun. Sizlerin güzel yarınlarınıza vesile olsun. 21. asrı sizler Türklerin asrı yapacaksınız" dedi.

Başkan Altınok ve beraberindeki katılımcılar kurdele keserek açılışını yaptıkları laboratuvar sınıfında incelemelerde bulundular.