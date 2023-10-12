Yeşim, BADV Şirketler Ağı üyelerini ağırladı

Yeşim Grup, İş Dünyası Ev İçi Şiddete Karşı (Business Against Domestic Violence-BADV) Şirketler Ağı üyelerini ağırladı. Yeşim Grup yöneticileri ziyarette, BADV Şirketler Ağı üyelerine, ev içi şiddetin önlenmesi ve cinsiyet eşitliğinin sağlanması için şirket bünyesinde atılan adımları, geliştirdikleri politikaları ve stratejilerini aktardı.

Yeşim Grup, aile içi şiddete karşı iş yerlerinde destek mekanizmaları oluşturup, kadına uygulanan şiddeti daha görünür hale getirmek hedefiyle faaliyet gösteren BADV Şirketler Ağı üyelerini ağırladı. Ülke genelinde 100’e yakın üyesi bulunan BADV Şirketler Ağı, üye şirketlerinin ev içi şiddetle mücadele ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularındaki örnek politika ve iyi uygulamalarını yerinde görmek amacıyla planladığı ziyaretlerin ilk adresi Yeşim Grup’un Bursa fabrikası oldu.

Ziyarette Yeşim Grup İnsan Kaynakları ve Organizasyonel Gelişim VP Behiç Gülşen, İnsan Kaynakları Müdürü Hande Kurter ile Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur, BADV Şirketler Ağı heyeti ile bir araya geldi. Programda Yeşim Grup yöneticileri ev içi şiddetin önlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için şirket bünyesinde attıkları adımları, geliştirdikleri politikaları ve stratejileri BADV Şirketler Ağı üyelerine aktardı.

Yeşim Grup bünyesinde 35 yıldır faaliyet gösteren Yeşim Kreşi de ziyaret eden BADV Şirketler Ağı heyeti, bu alandaki iyi uygulama örneklerinden birini de yerinde görme fırsatı yakaladı. Ziyarette kreşin varlığının kurum içerisindeki cinsiyet eşitliğini sağlamaya ve kadın çalışanları güçlendirmeye olan katkısı masaya yatırılırken, benzeri uygulamaların nasıl yaygınlaşabileceği üzerine fikir alışverişi yapıldı.

Ziyaret çerçevesinde BADV Şirketler Ağı üyeleri, Üzümcüler Global’den Eğitmen ve Danışman Burcu Üzümcüler yürütücülüğünde gerçekleşen “Şiddete Sıfır Tolerans” Vaka Atölyesi’nde şiddete maruz kalan çalışanlarla nasıl bir iletişim kurulacağına dair bilgiler aldılar, örnek bir uygulama çalışmasını hep birlikte yaptılar.