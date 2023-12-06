Yeşim Çakır Meclis Üyeliğine talip

Siyasi hayatına AK Partide başlayan, Gençlik ve Kadın Kollarının yanı sıra çeşitli görevlerde bulunan genç iş kadını Yeşim Çakır, Belediye Meclis Üyesi Aaday Adaylığı başvurusunda bulundu. Adaylık dosyasını İlçe Başkanı Ekrem Pamuk’a teslim eden Yeşim Çakır’a Gençlik Kolaları Başkanı Utku Kapucu ve Kadın Kolları Başkanı Sevnur Şahin de eşlik ederek destek verdi.



YEŞİM ÇAKIR KİMDİR?

1991 yılında Malatya’da 4 çocuklu bir ailenin 4. çocuğu olarak dünyaya geldi.

Eğitim hayatına İstanbul Üsküdar Üniversitesi Moleküler biyoloji ve genetik (İng) bölümünü kazanarak devam etti.

Mezun olduktan sonra Silivri’de aile işletmesi olan restoranı devralıp işlerin başına geçti halen çalıştırmaya devam ediyor.

2018 yılından beri Silivri Ak Parti Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı, İlçe Yönetim Komisyonluğu ve Kadın Kolları Yönetiminde çeşitli görevler aldı.

Şu an aktif olarak Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyesi ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu Komisyon İlçe Başkanlığına devam etmekte.