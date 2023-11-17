Yeşim, çevre dostu vizyonunu taçlandırdı

Yeşim Grup, yeşil üretim anlayışı ve çevresel sürdürülebilirlik konularındaki öncü rolünü sürdürüyor. Kurulduğu günden bu yana “Yeşil fabrika” anlayışıyla yol alan ve sürdürülebilir üretim politikalarıyla sektöründe örnek teşkil eden Yeşim Grup, tüketilen elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edildiğini gösteren Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası’nı (I-REC) yenileme sürecini başarıyla tamamladı.

Yeşim Grup, yeşil ve çevreci üretim anlayışını güçlendirmeye devam ediyor. Yeşim, tüketilen elektriğin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından temin ettiğini gösteren Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) yenileme sürecini başarıyla tamamladı. 2021 yılında Max Energy ile başlattığı iş birliği ile I-REC sertifikasını alan Yeşim Grup, böylece çevresel etkisini en aza indirme ve “Yeşil fabrika” kimliğini daha da güçlendirme şansını elde etti.

Sürdürülebilirlik hedeflerine odaklanarak yenilenebilir enerjiyi merkeze alan bir yaklaşım benimsediklerini belirten Yeşim Grup CEO’su Şenol Şankaya, Max Energy ile gerçekleştirdikleri iş birlikleri sonucunda I-REC Sertifikası’nın yeniden onaylanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Şankaya, “Çevre sorumluluğu bilinciyle daha yeşil bir firmaya dönüşme arzumuz ışığında sağladığımız bu sertifikayla, anlaşma dahilindeki tüm tüketim noktalarında yeşil enerji kullanılacağını taahhüt ediyoruz.Sürdürülebilirlik, Yeşim Grup’un en önemli temel değerleri arasında. Bu nedenle üretimimizin her aşamasında bu konuya odaklanıyor ve sektörümüze liderlik ediyoruz” dedi.

Yeşim Grup’un ticari başarılarına ek olarak, gelecek nesillere olan sorumluluk bilinci ve sürdürülebilir üretim anlayışını ön planda tuttuğuna dikkat çeken Max Energy Genel Müdürü Necip Akçınar ise, “Türkiye’de çok az sayıda firmanın sahip olduğu bu sertifika ile karbon emisyonunu azaltmayı, sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji kullanımını arttırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Yeşim Grup, ayrıca SA 8000:2014, OEKO-TEX SteP, GOTS, OCS, GRS, RCS ve BCI gibi prestijli belgelerle üretim süreçlerini desteklerken, su tüketimine yönelik yenilenebilir enerji sertifikası ile de sürdürülebilir üretimi benimsiyor. Yeşim Grup, aynı zamanda sıfır atık (Zero Waste) yaklaşımı benimseyerek, 2024 yılının sonuna kadar kullandığı suyun yüzde 70’ini dönüştürmeyi hedefliyor.