Yeşim, cinsiyet eşitliği alanında en yüksek seviyede

Yeşim Grup’un cinsiyet eşitliği konusundaki çalışmalarının en üst seviyede olduğu Nike tarafından doğrulandı. Nike HQ (Headquarters-Genel Merkez) tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, Yeşim Grup’un merkez fabrikası; Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgelerinde cinsiyet eşitliği konusunda en yüksek seviyede kalibre edilen ilk ve tek tedarikçi oldu.

Yeşim Grup, cinsiyet eşitliği alanında gerçekleştirdiği çalışmalarla yalnızca Türkiye’de değil, dünyada da öncü bir şirket olarak ön plana çıkıyor. Tekstil ve hazır giyim sektöründe, Global Compact ve Kadının Güçlenmesi İlkeleri’nin (WEPs) Türkiye’deki ilk imzacılarından olan Yeşim Grup, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi öncülüğünde uzun yıllardan beri imza attığı projelerle örnek bir firma olmaya devam ediyor.

Yeşim Grup, son olarak Nike’ın en üst seviye tedarikçileri arasında yer alarak cinsiyet eşitliği konusundaki başarılı uygulamalarını taçlandırdı.

Nike’ın tedarikçilerinin cinsiyet eşitliği konusundaki olgunluk seviyesini ölçmek amacıyla uyguladığı Gender Equity Self Diagnostic Tool (SDT) anketinde, Yeşim Grup en yüksek seviyede kalibre edildi. Nike EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) ekibi, Yeşim’in cinsiyet eşitliği uygulamalarını yerinde görmek ve kalibrasyon sürecini tamamlamak üzere merkez fabrikasını ziyaret etti. Kalibrasyon sunumu, saha turu ve çalışan görüşmelerini de içeren ziyaretin ardından ilgili tüm dokümanlar Nike HQ (Headquarters - Genel Merkez) ile paylaşıldı.

Değerlendirmeler sonucunda Yeşim Grup merkez fabrikasınıncinsiyet eşitliği konusundaki politika ve uygulamalarının en üst seviyede olduğu Nike HQ tarafından onaylandı. Yeşim Grup böylece Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgelerinde en yüksek seviyede kalibre edilen ilk ve tek Nike tedarikçisi olurken dünyada bu seviyeye ulaşan 27 firma arasına girmeyi başardı.

Elde edilen başarıyı taçlandırmak üzere Yeşim Grup Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi ve üst düzey yöneticilerin katılımıyla Yeşim Akademi’de bir tören gerçekleştirildi. Törenin açılışında konuşan Yeşim Grup Co-CEO’su ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Başkanı Selim Şankaya, kadınların sosyal yaşamda daha etkin olarak yer almasının toplumun ilerlemesi ve kalkınması noktasındaki önemine dikkat çekerek “35 yıldır var olan ve bugüne kadar binlerce çocuğumuzun eğitim gördüğü kreşimiz ile uzun yıllardan beri hayata geçirdiğimiz farklı projelerimizle kadınlara her zaman pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Kadınların iş hayatında olması ekonomik büyüme için olmazsa olmaz şarttır. Kadın erkek omuz omuza çalışılan, kadınların dışlanmadığı, aksine değer bulduğu iş ortamları sağlamak üzere Yeşim Grup olarak üzerimize düşeni yapmaya gayret ediyoruz.” açıklamasında bulundu.

Cinsiyet eşitliği konusundaki çalışmalarını her geçen gün artırarak devam ettiklerini belirten Şankaya, “Bu alandaki başarımızın önümüzdeki dönemlerde yapacağımız tüm çalışmalara ışık tutacağına inanıyoruz. Yeşim Grup olarakcinsiyet eşitliği anlayışını sahiplenmeye ve bu alandaki çalışmaları daha yukarı taşımaya devam edeceğiz.” dedi.

Aldıkları başarının bir ekip çalışması olduğuna da değinen Şankaya,“Nike tarafından en yüksek seviyede kalibre edilmemiz, cinsiyet eşitliği politika ve uygulamalarımızın dünya standartlarında olduğunu gösteriyor. Bu konuyu üst düzeyde sahiplenen liderlerimize, kalibrasyon sürecine liderlik eden VP’liğimize bağlı departmanlarımızdaki ekiplerimize, uzun yıllardır konu ile ilgili eğitimlere katılım konusundaki hassasiyetleri, ilgili politikaların yayılımı ve uygulanması konusunda gösterdikleri çaba ve destek için tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz.” diyerek konuşmasını tamamladı.

Geçtiğimiz günlerde cinsiyet eşitliği alanındaki başarılarını, UN (Birleşmiş Milletler) Women Türkiye tarafından “Sözden Eyleme” projesi çerçevesinde “Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEP’s) Elçisi seçilerek taçlandıran Yeşim Grup,Türkiye’de bu ünvana layık görülen sadece üç firmadan biri olmuştu.

Yeşim Grup, ayrıca Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından Sabancı Vakfı ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) desteğiyle ve TÜSİAD iş birliğiyle tasarlanan “İş Dünyası Ev İçi Şiddete Karşı” (Business Against Domestic Violence - BADV) projesinde de en iyi örneklerden biri olarak seçilmiş ve iyi uygulamaları BADV rehberinde yer bulmuştu.