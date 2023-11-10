Yeşim'de 40. yıl coşkusu...

Yeşim, kuruluşunun 40. yıl dönümünü, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında kutlamanın gururunu yaşıyor.

Geçtiğimiz 40 yıllık süreçte üretim kapasitesi, katma değerli ürünleri, gerçekleştirdiği ihracat ve sağladığı istihdamla sektöründe Türkiye’nin en önemli aktörlerinden biri olmayı sürdüren Yeşim Grup,2000 yılından bu yana Moldova ve 2008 yılından itibaren Mısır’da gerçekleştirdiği yatırımlarla üretim ağını genişletirken müşteri odaklı yaklaşımı, inovatif ürünleri ve dünya markalarıyla olan stratejik iş birlikleriyle ürünlerini dünyanın dört bir yanına ihraç ediyor.

Önce İnsan felsefesiyle hareket ederek hem topluma hem de çalışanlarına fayda sağlayan, sürdürülebilirlik ve çevrecilik konularını ön planda tutarak faaliyetlerine devam eden Yeşim Grup, kuruluşunun 40. yıl dönümünü Bursa’daki fabrikasında coşkuyla kutladı. Günün ilk saatlerinde renkli gösterilerle başlayan 40. yıl etkinliğine Yeşim Grup CEO’su Şenol Şankaya, Co-CEO’su Selim Şankaya ile üst düzey yöneticiler ve Yeşim çalışanları katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Yeşim Grup Co-CEO’su Selim Şankaya, Yeşim’in bugünlere gelmesinde çalışanların ve paydaşların büyük emeği olduğunu söyledi. Şankaya, “Yeşim Ailesi olarak kurulduğumuz günden bu yana en büyük gücümüz çalışanlarımız, takımlarımız ve insanımız oldu. Bundan sonra da yine bu şekilde, bu güçle ilerleyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Şankaya, Yeşim’in global bir firma olduğunu belirterek, “Türkiye, Moldova ve Mısır’da 16 bin kişilik bir aile olmayı başardık. Bu büyüklükle çalışmak ve üretmekten daha büyük bir güç olduğunu düşünmüyorum. Bu başarılarımız sayesinde Mısır’da da son 5 yıldır sektörümüzün en büyük ihracatçısı firması konumuna geldik.” açıklamasında bulundu.

Global markaların stratejik iş ortağı konumunda olan Yeşim’in sürdürülebilirlik, çevre, kadın dostu firma ve cinsiyet eşitliği konusunda dünyada örnek gösterilen bir firma olduğunu vurgulayan Selim Şankaya, “Bu gurur ve başarı hepimizin.” dedi.

Yeşim Grup CEO’su Şenol Şankaya da, "Cumhuriyetimizin 100’üncü ve Yeşim’in de 40’ıncı yılı. Bu iki önemli günü birlikte kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Bu yıl ayrıca Yeşim Kreşimizin 35’inci, Yeşim Spor’un 20’nci ve Jade Tekstil’in de 15’inci kuruluş yıl dönümü. Tüm bunların mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz.” dedi.

Şirketin kuruluşundan bu yana geçen süreçteki başarılarına değinen Şankaya, “Yeşim Grup, bugün Türkiye’nin en önde gelen tekstil ve hazır giyim firmalarından biri. 25 yıldır hem tekstil hem de hazır giyim sektörlerinde Türkiye lideriyiz. Jade Tekstil olarak Mısır’da da 5 yıldır sektör birincisiyiz.” diye konuştu.

Yeşim olarak her adımlarında “Önce İnsan” felsefesini benimsediklerini belirten Şenol Şankaya, “Hepimiz insanlık boyutunda eşitiz. Birbirimize sevgi ve saygıyla yaklaşacağız.” dedi.

40 yıllık bir kurum olarak bir dönüşüm sürecine girdiklerini ve bu doğrultuda logolarını ve kurumsal kimliklerini değiştirdiklerini hatırlatan Şankaya, “Logomuzda ‘Y’ harfini hepimizin arkasını yaslayabileceği bir çınar ağacı olarak gördük. Logomuzdaki yıldız ise, bu başarıları elde etmemizi sağlayan sizleri temsil ediyor. Ürettiğimiz ürünlerdeki her ‘Made in Türkiye’ etiketindede bu yıldızı gururla yansıtıyorsunuz.” dedi.

Yeşim’in gelecek hedeflerine ilişkin bilgiler de veren CEO Şankaya, “Bundan sonra üretim, kalite ve zamanında teslimat olmazsa olmazımız olacak. Ancak, gelecek nesiller için de yatırımlarımızı sürdüreceğiz. 2024’ten başlayarak su kullanımı ve karbon ayak izini azaltma konusunda ciddi yatırımlar yapacağız.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Yeşim çalışanlarının Şenol Şankaya ve Selim Şankaya için hazırladığı sürpriz video gösterildi. 40’ıncı yıl heyecanı hep birlikte pasta kesimiyle zirveye ulaştı.

Kutlamada sahne alan ünlü sanatçı Oğuzhan Koç, şarkılarıyla Yeşim ailesine unutulmaz anlar yaşattı. Yeşim Grup Co-CEO’su Selim Şankaya ve Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur, Oğuzhan Koç’a günün anısına çiçek takdim etti. Cumhuriyetin 100’üncü ve Yeşim’in 40’ıncı yıl kutlama coşkusuna, Şankaya Ailesi de Oğuzhan Koç ile birlikte ortak oldu.