Yeşim'e KalDer'den Kaizen Ödülü

KalDer Ankara Şubesi’nin düzenlediği 25. Kalite Çemberleri Paylaşım Konferansı’nda katılan Yeşim-Almaxtex Tekstil ekiplerinden Inova Team; “Kargo Cep Dikim Prosesinde Otomasyon İle Kalite Standartlaştırılması” çalışmasıyla Kaizen Ödülü’nü kazandı.

Yaklaşık bir yıldır hazırlık süreci devam eden yarışmaya katılacak projeler, Yeşim Kaizen Komitesi tarafından yapılan değerlendirmeyle belirlendi. Buna göre yarışmaya gidecek çalışmalar Kalite Çemberi kategorisinde “Boya Pipetleme Sisteminde Süreç Kalitesi İyileştirme” ve Kaizen kategorisinde de “Kargo Cep Dikim Prosesinde Otomasyon İle Kalite Standartlaştırılması” projeleri oldu.

KalDer Ankara Şubesi Ödül Komitesi tarafından yapılan puanlama ile saha ziyaretine kalma hakkı elde eden projeler çerçevesinde geçtiğimiz aylarda, Yeşim Bursa Fabrikası’nda sunumlar ve saha ziyareti gerçekleştirilerek projeler yerinde incelendi. Yeşim-Almaxtex Tekstil’in projeleri, KalDer Komitesinin değerlendirmesiyle çok sayıda başvuru arasından finale kalan 18 proje arasında yer aldı ve Ankara’da düzenlenen törene katılma hakkı elde etti. Yeşim-Almaxtex Tekstil adına Kalite Çemberi kategorisinde “Boya Pipetleme Sisteminde Süreç Kalitesi İyileştirme” projesiyle katılan Renklerin Dünyası ekibiyle; Kaizen kategorisinde “Kargo Cep Dikim Prosesinde Otomasyon İle Kalite Standartlaştırılması” projesiyle katılan Inova Team ekibi program çerçevesinde sunumlarını gerçekleştirdi.

Sunumların ardından yapılan son değerlendirmeler sonucunda bu yılki yarışmaya ilk kez katılmalarına rağmen finale kalan 13 kişilik Yeşim-Almaxtex Tekstil ekibinden biri olan Inova Team, ilk 3 proje arasına girme başarısı elde etti. Yarışmada ilk üçe giren firmalar arasında bir derecelendirme yapılmadı. Söz konusu ödül sürecinin Yeşim Grup’un 39. kuruluş yıldönümü olan 26 Ekim’e denk gelmesi de Yeşimlileri ayrıca mutlu etti.