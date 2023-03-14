Yeşim Grup'tan afetzedelere dostluk eli

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen ve 48 binden fazla yurttaşımızın hayatını kaybettiği depremler sonrası Türkiye’de çok sayıda firma, kurum ve kuruluş adeta seferber oldu. Felaketin yaşandığı ilk günden itibaren organize olarak bölgeye yardımda bulunanlar arasında Yeşim Grup’a bağlı firmalar da yer aldı.

Afetzedelere dostluk elini uzatan ve onların acılarını derinden paylaşan Yeşim Grup, yaşanan felaketin yaralarını bir nebze de olsa sarabilmek için harekete geçti. Tüm lokasyonlarıyla el ele vererek yardım tırları organize eden Yeşim, ilk etapta 7, 8 ve 9 Şubat’ta Bursa Fabrikası’ndan yola çıkan 65 bin adet yetişkin ve çocuk eşofman takımı ile 500 çift ayakkabıdan oluşan 3 tırı afet bölgesine ulaştırdı. Yine Bursa Fabrikası çalışanlarının topladığı ve üretici partnerlerin sağladığı battaniye, yetişkin-çocuk kıyafetleri, kışlık ayakkabı, bebek bezi-bebek maması, paketli kuru gıda, hijyen ürünleri, sağlık kiti gibi bölgede ihtiyaç duyulan 1 tır dolusu yardım malzemesi de depremzedelere ulaştırıldı.

Yeşimli çalışanların kendilerine sağlanan gıda erzaklarını depremzedelere bağışlama kararı almasıyla birlikte harekete geçen Yeşim Grup, 472 kişinin bağışladığı 18,880 tonluk gıda erzağını da Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki Bursa Büyükşehir Belediyesi Kardeşlik Mağazası’na teslim etti. Belediye tarafından kente gelen depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kurulan mağaza, yaraların sarılmasına katkı sunmak amacıyla kıyafet ve gıda erzaklarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Yeşim Grup böylece deprem bölgesindeki afetzedelere ulaştırılan yardımların ardından Bursa’daki depremzedelere de yardım eli uzatma şansı buldu.

Gruba bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Uşak Fabrikası’ndan da bölgeye 22.228 adet çarşaf gönderildi. Ağrı Fabrikası çalışanlarının sağladığı yardımlar da AFAD aracılığı ile bölgeye ulaştırıldı. Yeşim Grup bünyesinde Mısır’da faaliyetlerine devam eden Jade Tekstil tarafından organize edilen ve 71 bin 569 parçadan oluşan 30 tonluk yetişkin üst ve alt giyim ürünleri, Türkiye’nin Mısır Büyükelçiliği koordinasyonunda bölgeye sevk edildi. Jade Tekstil ayrıca bölgeye 7 bin dolarlık çadır desteği sağladı.

Depremzedelerin en temel ihtiyaçlarından olan konteyner ev çalışmalarının da bir parçası olan Yeşim, BTSO’nun konteyner kent kurma projesine de destek verdi. Grup çatısı altında Moldova’da faaliyetlerini sürdüren Asena Tekstil aracılığıyla bölgeye ulaştırılmak üzere 7 konteynerlik destek sağlandı. Yeşim, Asena Tekstil’in desteğinin yanı sıra 25 konteynerlik bir bağışta daha bulunarak projeye 2.5 milyon TL değerinde 32 konteyner desteği vermiş oldu. Yeşim, Yıldırım Belediyesi’nin bölgeye ulaştırmak üzere organize ettiği konteyner ev projesine de 2.5 milyon TL’lik toplam 50 konteyner desteği sağladı. Jade Tekstil de 2 adet konteyner ile sürece destek verdi.

Yeşim Grup ayrıca kumaşlarını temin ettiği ve tedarikçisi Ersa Tekstil tarafından dikimi yapılan 75 bin 804 adetlik 3 tır dolusu yetişkin üst ve alt giyim ürününü de Kızılay aracılığı ile Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Malatya’ya ulaştırdı.

UN Women’in Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Kadının Statüsü Birimi iş birliği ile afet bölgesine ulaştırılmak adına kadın alt üst giyim talebine de yanıt veren Yeşim, 1 tırdan oluşan bin 105 kolilik toplam 30 bin 552 parça ürünü de Gaziantep Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne ulaştırdı.

Yeşimliler son olarak Kızılay’ın azalan kan stoklarına destek olmak adına “Gönüllü ol, hayat ver” sloganıyla organize edilen ve 3 gün süren kampanya çerçevesinde kan bağışında bulundu. Yeşimliler, 3 günlük bağış süreci sonunda toplam 223 ünite kan ve 96 adet kök hücre bağışında bulundu.