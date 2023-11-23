Yeşim Grup'un Mısır'daki firması Jade Tekstil'e Mısır Başbakanı Madbouly'dan ziyaret

Yeşim Grup’un Mısır’da 2008 yılında kurduğu Jade Tekstil, 15. yılını kutluyor. Firmayı ziyaret eden Başbakan Dr. Mostafa Madbouly, Jade Tekstil’in kuruluşunun 15. yılı için Yeşim Grup Co-CEO’su Selim Şankaya’ya tebriklerini ileterek, şirketten övgü ile bahsetti.

Türkiye’de doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlayan Yeşim Grup’un Amerika pazarına üretim yapmak üzere 2008 yılında Mısır’da üretim yolculuğuna başladığı markası Jade Tekstil, kuruluşunun 15. yılını kutluyor. Mısır’ın İskenderiye kentinde 2008 yılında devreye aldığı ilk tesisin ardından Kahire’de ve son olarak 2019 yılında İsmailiye’de üçüncü üretim tesisini açan Jade Tekstil, üretimi, istihdamı ve ihracatı ile Mısır ekonomisinin önemli oyuncuları arasına girmeyi başardı. Jade Tekstil’in kuruluşunun 15. yılını kutlamak üzere firmayı ziyaret eden Mısır Başbakanı Dr. Mostafa Madbouly, Sanayi Bakanı Ahmet Samir ile Yatırım ve Serbest Bölgeler Genel Otoritesi CEO’su Hossam Heiba, Yeşim Grup Co-CEO’su Selim Şankaya ve grup şirketlerinin liderleri ile bir araya geldi.

Jade Tekstil’in 10 Ramazan şehrindeki fabrikasında gerçekleşen ziyarette konuşan Mısır Başbakanı Madbouly, Yeşim Grup’un ülkedeki yatırımlarından övgüyle bahsetti. Başbakan Madbouly, şirketin Mısır’ın üç farklı bölgesindeki fabrikalarında toplam 9 bin işçiyle ülke istihdamına önemli katkı sağladığını söyledi. Başbakan Madbouly, Yeşim Grup’un Mısır’da önemli bir üretim hacmine sahip olduğuna vurgu yaparak, Jade Tekstil’in 6 yıl içinde 20 bin kişilik istihdama ve yıllık 500 milyon dolar değerinde ihracat hedefine ulaşacağını ifade etti. Madbouly, Yeşim Grup’un en iyi uluslararası ürünleri imal ettiğini sözlerine ekledi.