Yeşim Grup'un Mısır'daki firması Jade Tekstil'e Mısır Başbakanı'ndan ziyaret

Yeşim Grup’un Mısır’da 2008 yılında kurduğu Jade Tekstil 15. yılını kutluyor. Firmayı ziyaret eden Başbakan Dr. Mostafa Madbouly, Jade Tekstil’in kuruluşunun 15. yılı için Yeşim Grup Co-CEO’su Selim Şankaya’ya tebriklerini ileterek, şirketin Mısır ekonomisine ve istihdamına sağladığı katkılar için övgü dolu sözler söyledi.

Türkiye’de doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlayan Yeşim Grup’un Amerika pazarına üretim yapmak üzere 2008 yılında Mısır’da üretim yolculuğuna başladığı markası Jade Tekstil, kuruluşunun 15. yılını kutluyor. Mısır’ın İskenderiye kentinde 2008 yılında devreye aldığı ilk tesisin ardından Kahire’de ve son olarak 2019 yılında İsmailiye’de üçüncü üretim tesisini devreye alan Jade Tekstil; üretimi, istihdamı ve ihracatı ile Mısır ekonomisinin önemli oyuncuları arasına girmeyi başardı.

Jade Tekstil’in kuruluşunun 15. yılını kutlamak üzere firmayı ziyaret eden Mısır Başbakanı Dr. Mostafa Madbouly, Sanayi Bakanı Ahmet Samir ile Yatırım ve Serbest Bölgeler Genel Otoritesi CEO’su Hossam Heiba, Yeşim Grup Co-CEO’su Selim Şankaya ve Grup şirketlerinin liderleri ile bir araya geldi.

Jade Tekstil Mısır ekonomisine katma değer sağlıyor

Jade Tekstil’in 10 Ramazan şehrindeki fabrikasında gerçekleşen ziyarette konuşan Mısır Başbakanı Dr. Mostafa Madbouly Yeşim Grup’un ülkedeki yatırımlarından övgüyle bahsetti. Başbakan Madbouly, Jade Tekstil’in Mısır’ın üç farklı bölgesindeki fabrikalarında toplam 9 bin işçiyle ülke istihdamına önemli katkı sağladığını söyledi.

Başbakan Dr. Madbouly, Yeşim Grup’un Mısır’da önemli bir üretim hacmine sahip olduğuna vurgu yapararak, Jade Tekstil’in 6 yıl içinde 20 bin kişilik istihdama ve yıllık 500 milyon dolar değerinde ihracat hedefine ulaşacağını ifade etti. Dr. Madbouly ayrıca Yeşim Grup’un en iyi uluslararası ürünleri imal ettiğini sözlerine ekledi.

5 yıldır Mısır’ın en büyük ihracatçısı

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yeşim Grup Co-CEO’su Selim Şankaya ise Mısır’ın yatırım imkanlarıyla Yeşim Grup’un gelecek hedefleri için önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti.

Şankaya, 2008 yılında Mısır’da başladıkları üretim yolculuklarının büyüyerek ve başarılı bir şekilde 15. yılına ulaşmasından mutluluk duyduklarını söyledi.

Yeşim Grup’un Türkiye’deki tesislerinin yanı sıra Mısır ve Moldova olmak üzere 2 farklı ülkede daha üretim yaptığını hatırlatan Şankaya, “2008 yılında Mısır’da başladığımız yolculuğumuzu başarılı bir şekilde sürdürüyoruz. Burası bizim için stratejik bir yatırım oldu. Mısır’daki tesislerimizden başta Nike ve Under Armour markaları olmak üzere Amerika pazarına hazır giyim ürünlerimizi gönderiyoruz. Şu anda istihdamımız yaklaşık 9 bin 500 seviyesine ulaştı. Böylece bir Türk şirketinin yurt dışında tek çatı altında sağladığı en büyük istihdamlardan biri haline geldik” dedi.

Jade Tekstil’in hazır giyim sektöründe bölgenin en önde gelen üreticileri arasında olduğunun altını çizen Selim Şankaya, “Son 5 yılda üst üste Mısır’ın ‘En büyük hazır giyim - konfeksiyon ihracatçısı’ olma başarısını elde ettik. Önümüzdeki dönemde de bu bölgedeki büyüme hedeflerimiz doğrultusunda yatırımlarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.