Yeşim'in 40. yılında şampiyon Kesim Gücü

Yeşim Spor Kulübü’nün liderliğinde gerçekleştirilen Şükrü Şankaya Dostluk Turnuvası’nın şampiyonu “Kesim Gücü” takımı olurken “Düz Boya” takımı ikinci, “Genç Örme” takımı da üçüncü oldu.

Yeşim Spor Kulübü tarafından her yıl geleneksel olarakorganize edilenŞükrü Şankaya Dostluk Turnuvası,19 Haziran’da oynanan final maçları ile sona erdi. PFDD Şükrü Şankaya Futbol Okulu Tesisleri’nde yapılan final müsabakalarında üçüncülük için karşı karşıya gelen “Genç Örme”ile “Konfeksiyon Bakım Print Stars” arasındaki maçın galibi “Genç Örme” oldu. Final maçı öncesi,geçtiğimiz yıl turnuva tarihinde bir ilki gerçekleştiren Yeşimli kadın futbolcular, “Hayatın her alanında olduğu gibi bu alanda da varız!” pankartıyla çıktıkları dostluk maçıylaorganizasyonarenk kattı.Women of Yesim ile Fabric Angels takımları arasında oynanan dostluk maçı, 1-1 berabere sonuçlandı.

Dostluk maçının ardından sahaya çıkan Kesim Gücü ve Düz Boya takımları da birincilik için mücadele etti. Oldukça çekişmeli geçen ve 1-1biten maçın sonucunu penaltılar belirledi. Penaltılarda 5-4’lük üstünlükle gülen taraf geçen yılın da şampiyonu olan Kesim Gücü oldu. Böylece turnuvanın bu seneki şampiyonu yine Kesim Gücü olurken, Genç Örme de turnuvanın ikincisi olma başarısını gösterdi. Toplam 15 takımın katıldığı turnuvada “En centilmen takım”Ham Kumaştakımı seçilirken, attığı gollerle göz dolduran TunahanAteşde“Gol kralı” oldu.

Final maçının ardından gerçekleştirilen kupa töreninde takımlara kupalarını takdim eden Yeşim Grup CEO’su Şenol Şankaya, “Yıllardır gelenekselleşen ve babam merhum Şükrü Şankaya’nın adını yaşatan dostluk turnuvamızı, bu yıl Cumhuriyetimizin 100. yılı ve Yeşim Grup’un 40. yılı olması sebebiyle çok dahabüyük bir coşku ve katılımla gerçekleştirdik. Turnuvaya katılan ve karşılaşmalarını dostluk çerçevesinde tamamlayan tüm takımlarımızı gönülden tebrik ediyorum.” diye konuştu.

Gecede turnuvanın en centilmen takımına ve turnuvanın gol kralına kupaları,Yeşim yöneticileri tarafından takdim edildi. Törende ayrıca turnuva organizasyonunda emeği geçen Spor Kulübü Lideri Özgür Ünel ile birlikteorganizasyon komitesine;turnuvada görev alan hakemlere ve turnuvanın sağlık sponsoru Özel Hayat Hastanesi’ne de teşekkür plaketi takdim edildi.