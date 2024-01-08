Yeşim iyilikleri ödüllendirdi

Yeşim Grup, TEV Şükrü Şankaya Burs Fonu için bağış toplayan gönüllülerini sertifika ve plaketle ödüllendirdi.

Yeşim Grup, her yıl 40 kız çocuğunun eğitimini karşıladığı Türk Eğitim Vakfı (TEV) Şükrü Şankaya Burs Fonu’na bağış toplayan Yeşim gönüllülerini ödüllendirmek için tören düzenledi.

Firmanın showroomunda organize edilen törene, Yeşim Grup CEO’su ve aynı zamanda TEV Mütevelliler Heyeti ve Bursa Şube Yürütme Kurulu Üyesi Şenol Şankaya’nın yanı sıra TEV Bursa Şube Başkanı Sertaç Şipka ile Adım Adım Bursa Gönüllü Antrenörü Mehmet Çatalağaç katıldı. Törenin açılışında konuşan Yeşim Grup CEO’su Şenol Şankaya, “Yeşim Grup olarak Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında TEV Şükrü Şankaya Bursa Fonu’na topladığımız yaklaşık 565 bin TL tutarındaki bağış ile bu yıl da kız çocuklarımıza umut olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Takımımız, TEV yararına koşan kurumlar arasında en fazla bağışı toplayarak 1’inci sırada yer aldı. Ayrıca Yeşim Koşu Takımı burada 541 farklı kişiye erişerek en çok bağışçı sayısına ulaşan takım oldu. Bu başarıları için en fazla bağış miktarına ulaşan birinci koşucumuz Özlem Ildırar Topal, ikinci koşucumuz Pakize Öztürk ve üçüncü koşucumuz Canan Küçük başta olmak üzere tüm koşucularımızı ayrıca kutluyorum” dedi.

Yazarı olduğu ’İçindeki Yıldızı Keşfet’ adlı kitabının satış gelirlerini fona bağışlayan Özlem Şenkoyuncu’ya ve Ağrı Dağı’na tırmanan dağcıları organize ederek TEV Şükrü Şankaya Burs Fonu’na bağış toplayan Serpil Soykan’a da teşekkürlerini sunan Şankaya, Yeşim Grup olarak böylesine önemli sosyal sorumluluk projelerinin içinde olmanın kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Konuşmaların ardından en fazla bağış miktarına ulaşan Özlem Ildırar Topal, Pakize Öztürk ve Canan Küçük ile Ağrı Dağı’na tırmanarak bağış toplayan Serpil Soykan’a ve “İçindeki Yıldızı Keşfet” kitabının tüm gelirlerini Şükrü Şankaya Burs Fonu’na bağışlayan Özlem Şenkoyuncu’ya plaket ve sertifikaları Yeşim Grup CEO’su Şenol Şankaya ve TEV Bursa Şube Başkanı Sertaç Şipka tarafından takdim edildi.