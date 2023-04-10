Yeşim, SLCP eğitim toplantısına ev sahipliği yaptı

Dünyanın önde gelen hazır giyim markaları ile üretici firmaların katılımı ile oluşturulan ve sosyal uygunluk süreçleri çerçevesinde gerçekleştirilen denetimlerin ortak bir platform üzerinden yönetilebilmesine imkan sağlayan SLCP (Social & Labor Convergence Program) adlı uluslararası platformun bu yıl Türkiye’deki 2. toplantısına Yeşim Grup ev sahipliği yaptı.

Türkiye’den de büyük miktarlarda alım yapan global markalar, tekstil ve hazır giyim sektörü değer zincirinin pek çok tedarikçisini, denetim şirketlerini ve sektörel kuruluşları tek bir çatı altında buluşturmak hedefiyle yola çıkan Hollanda merkezli “SLCP” Platformu, gerçekleştirilen ortak denetimlerle birden fazla sosyal uygunluk ihtiyacını ortadan kaldırarak küresel tedarik zincirlerinde çalışma şartlarını iyileştirmeyi hedefliyor.

Markalara ve tedarikçi firmalara platformun işleyişi hakkında bilgi vermek adına farklı ülkelerde bilgilendirme toplantıları düzenleyen SLCP Platformu’nun bu yıl Türkiye’deki ikinci eğitim toplantısı, Yeşim Grup’un ev sahipliğinde Yeşim Akademi’de gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Yeşim Grup İnsan Kaynakları ve Organizasyonel Gelişim VP Behiç Gülşen, böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek “Yeşim Grup, dünya markalarına üretim yapan global bir firma. Bunu göz önünde bulundurduğumuzda söz konusu markalar tarafından sosyal uygunluk şartlarımızın sürekli olarak denetlenmekte olduğunu söyleyebilirim. Firma olarak biz de bu denetlemelerden kazanımlar elde ederek çıkmaya, her daim bir şeyleri düzenlemeye, geliştirmeye, sistematik hale getirmeye, hali hazırda yapılandan daha iyisini yapmaya ve böylelikle üzerine koyarak ilerlemeye özen gösteriyoruz. Önceden bu süreçleri bireysel çalışmalar yaparak değerlendirirdik fakat burada görüyorum ki SLCP Platform hepimizi hizalayarak belli bir noktaya getirmeyi hedefliyor. Ben bunun çok kıymetli olduğunu düşünüyorum ve dolayısıyla bugünkü eğitimin de herkes için oldukça verimli ve keyifli geçeceğine inanıyorum” diye konuştu.

Yeşim Grup’un sosyal uygunluk ve sürdürülebilirlik yaklaşımı hakkında bilgi veren ve üretici firma konumundaki Yeşim’in SLCP deneyimlerini ve tavsiyelerini paylaşan Yeşim Grup Sosyal Uygunluk Müdürü Ahmet Öztürk de, “Yeşim olarak Oeko-Tex SteP ve SA8000 başta olmak üzere tekstil sektöründe alınabilecek neredeyse tüm sertifikalara sahibiz. Aynı zamanda dünya markalarına üretim yapan global bir firma olduğumuz için çalıştığımız her marka kendi denetimini gerçekleştirmekteydi. Bu da bizim için ciddi bir iş yükü olarak karşımıza çıkıyordu. Şu ana baktığımızda 8 tane denetimle geçtiğimiz yılı tamamlamış durumdayız. Bizim için SLCP Platformu’nun en katmadeğerli yanı bu oldu diyebilirim” dedi.