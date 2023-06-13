Yeşim Spor'dan ikinci şampiyonluk

Yeşim Spor, Bursa Minik Erkekler kategorisinde bir başarıya daha imza attı. Sezon boyunca hiç yenilgi almayan minikler, U-11 Ligi’ndeki şampiyonluklarının ardından U-12 Erkekler Ligi’nde de namağlup şampiyon olarak adını sezona altın harflerle yazdırdı.

Bursa U-12 Basketbol Erkekler Ligi’nde mücadele eden Yeşim Spor, sezonun son maçında Tofaş Spor Kulübü’nü 84-42 mağlup ederek 2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamladı.

Yeşim Spor olarak Türkiye’de farklı olma hedefiyle uzun yıllardır alt yapıdan sporcular yetiştirdiklerini belirten Yeşim Spor Kulüp Direktörü ve Basketbol Baş Antrenörü Cem Çağal, “Elde ettiğimiz şampiyonluk serisine bir yenisini daha ekledik. İlkelerimiz doğrultusunda hedeflerimize ulaşmak için adım adım ilerliyoruz.” diye konuştu.