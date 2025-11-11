Yeşim Spor Kulübü'nden Ata'ya saygı

Yeşim Spor Kulübü oyuncuları ve teknik heyeti, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü kapsamında Bursa Heykel’deki Atatürk Anıtı’na çelenk sunarak Ulu Önder’in ilke ve devrimlerine bağlılıklarını bir kez daha gösterdi.

Yeşim Spor Kulübü oyuncuları ve teknik heyeti, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü kapsamında Bursa Heykel Atatürk Caddesi’nde bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

Yeşim Spor Kulübü ve Baş Antrenörü Cem Çağal başta olmak üzere teknik sorumlular ve genç sporcuların katılımıyla gerçekleşen törende, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 87. yılı dolayısıyla saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kulüp temsilcileri, Atatürk’ün ilke ve devrimlerine olan bağlılıklarını vurgulayarak onun izinde çağdaş, disiplinli ve değerlerine bağlı sporcular yetiştirme kararlılıklarını bir kez daha gösterdi.