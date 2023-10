Yeşimliler meme kanserine karşı bilgilendi

TAKİP ET

Yeşim Grup, “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” çerçevesinde ONKODAY iş birliğiyle bilgilendirme toplantısı düzenledi. Yeşimlilerin yoğun katılımıyla düzenlenen etkinlikte BUÜ Onkoloji Uzmanı Dr. Seda Sali ve Bursa İl Sağlık Müdürlüğü’nden Hemşire Elif Kuşlu Pişkin, meme kanserinde teşhis ve tedavi konularında katılımcılara bilgilerini aktardı.

Yeşim Grup, “Meme Kanseri Farkındalık Ayı”nda çalışanlarını bilgilendirmeyi sürdürüyor. Uludağ Onkoloji Dayanışma Derneği (ONKODAY) iş birliğiyle Büyük KonferansSalonu’nda düzenlenen seminerde Yeşimliler alanında uzman isimlerden meme kanseriyle ilgili önemli bilgiler aldılar.

Etkinliğin açılışında konuşan ONKODAY Başkanı Füsun Önen, ne kadar fazla kadına ulaşıp, meme kanseri konusunda farkındalık oluşturabilirlerse o kadar hedefe yaklaştıklarını dile getirdi. Önen, kadınlara kendilerini önemsemeleri çağrısında bulunarak, muayenelerini aksatmamalarını söyledi.

Dr. Sali: Erken teşhis tedavi şansını artırıyor

Meme kanserinin nedenleri, risk faktörleri ve tedavi seçenekleri hakkında Yeşimlilere detaylı bilgiler veren Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Onkoloji Uzmanı Dr. Seda Sali, meme kanserinin kadınlar arasında görülen en yaygın kanser türlerinden biri olduğunu hatırlatarak, bunun ciddi bir sağlık sorunu olduğunun altını çizdi.

Her 8 kadından birinde meme kanserine rastlandığına dikkat çeken Dr. Sali, “Yaş, cinsiyet, ırk, aile öyküsü, yaşam biçimi, beslenme, alkol ve sigara kullanımı gibi etkenler bu hastalıkta etkili olabiliyor. Özellikle hormon kullanımı ve genetik faktörler, meme kanseri riskini artırabiliyor. Ayrıca östrojen hormonu, meme dokusuna etkisi nedeniyle meme kanseri riskini artıran faktörler arasında” dedi.

Erken teşhisin meme kanserinde tedavi şansını artırdığına vurgu yapan Dr. Sali, “Hastalığı erken teşhis edebilmek için kendi kendinize düzenli muayene yapmanız çok önemli. Ayrıca 40 yaşından sonra kadınlara yılda bir kere mamografi yaptırmalarını öneriyoruz” diye konuştu.

Meme kanserinin farklı türleri olduğunu, bu yüzden de tedavinin tür ve evreye bağlı değişebildiğini kaydeden Dr. Sali, tedavi seçenekleri arasında cerrahi müdahale, hormon tedavisi, hedefe yönelik tedaviler, radyoterapi ve kemoterapi bulduğunu kaydetti.

Kendini muayene et, kanseri erken teşhis et

Meme kanserinin erken teşhisinin, tedavi şansını artırdığının altını çizen Hemşire Elif Kuşlu Pişkin de, erken teşhise katkı sağlamak için kendi kendine meme muayenesinin önemini vurguladı.

Kendi kendine meme muayenesinin, her kadının kendi meme sağlığını takip etmesi ve potansiyel problemleri erken tespit etmesi için basit ve etkili bir yöntem olduğunu dile getiren Kuşlu, “Bu muayene, her ay düzenli olarak yapılmalıdır. Adet gören kadınlar için en iyi zaman, adetten bir hafta sonrası, 7’nci ile 10’uncu gün arasıdır. Adet görmeyen kadınlar ve emziren anneler ise belirli bir gün seçerek, her ay muayenelerini o gün yapmalıdır” dedi.

Kendi kendine meme muayenesinin gözlemleme ve elle muayene aşamalarından oluştuğu bilgisini veren Kuşlu, “Eğer memenizde portakal kabuğu görünümü, deri döküntüleri, meme boyutları arasındaki farklılıklar, meme uçlarında içe doğru çekilme veya meme ucuna yapılan masaj sonrasında kanlı ya da kahverengi akıntı gibi anormallikler fark ederseniz, bu durum meme kanseri şüphesini uyandırabilir. Unutmayın ki, meme kanserinin ilk olarak yayılabileceği bölge koltuk altlarıdır, bu nedenle muayene sırasında bu bölgenin de ihmal edilmemesi çok önemlidir” şeklinde konuştu.

Kuşlu, muayene aşamasında bir anormallik tespit edildiğinde, bu durumun derhal bir sağlık profesyoneli tarafından değerlendirilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Yeşimlilerin meme kanseri ile ilgili sorularını da yanıtlayan Dr. Seda Sali ve Hemşire Elif Kuşlu Pişkin, etkinlik sonunda ONKODAY’in “Kulağınıza küpe olsun!” sloganıyla hazırladığı inci küpeleri Yeşimli kadınlara hediye etti.