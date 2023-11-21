Yetenekli çocukların galası

İzmit Belediyesi Çocuk Sinema Okulu, Dünya Çocuk Hakları Gününde güzel bir gala programına imza attı. Yetenekli çocukların, çocuk hakları konulu kısa filmleri ayakta alkışlandı.

İzmit Belediyesinin çocukların sanatçı kimliklerini ortaya çıkarmak amacıyla düzenlediği Çocuk Sinema Okulu’nda 13 hafta süren eğitimler gala programı ile taçlandı. Eğitimlerin sonunda küçük yetenekler, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü için çektikleri belgesel, 2 kısa film ve klibi seyirciyle buluşturdu.

"Her çocuğun içinde keşfedilmeyi bekleyen eşsiz bir yetenek yatıyor"

Programda konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Bu gecenin onur konukları, protokolleri geleceğimizin umudu çocuklarımız. Bugün burada, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’müz tarafından üçüncüsü düzenlenen Çocuk Sinema Okulu’nun muhteşem bir sonucunu kutlamak için toplanmış bulunuyoruz. Öncelikle, Yunus Emre Turanlı, Aslı Turanlı ve Sümeyye Subaşı Gursucu gibi yetenekli eğitmenlerimizin rehberliğinde, 13 haftalık bir eğitim sürecini başarıyla tamamlayan 50 genç yeteneğimizi canı gönülden kutluyorum. Yine değerli eğitmenlerimize, Kadın Aile Müdürlüğümüze de bu değerli projeyi hayata geçirdikleri ve sürdürebilir hale getirdikleri için huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Çocuk Sinema Okulu’muzun amacı, sadece çocuklarımızın sanatsal yeteneklerini geliştirmek değil, aynı zamanda onların geleceğe dair umutlarını ve hayallerini de yeşertmek. Çünkü bizler inanıyoruz ki her çocuğun içinde keşfedilmeyi bekleyen eşsiz bir yetenek yatıyor. İşte bu yüzden, İzmit Belediyesi olarak çocuklarımızın her türlü sanatsal, kültürel ve eğitimsel faaliyetine destek olmayı sürdüreceğiz" dedi.

Kocaeli Baro Başkanı Av. Mehmet Gül, "Bu yıl 100’üncü yaşını coşkuyla kutladığımız Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklarımız için yıllar önce söylediği bir sözle başlamak istiyorum: Çocuklar her türlü ihmal ve istismardan korunmalı. Onlar her koşulda yetişkinlerden daha özel ele alınmalıdır. Çocuk Hakları Sözleşmesinin de bizlere söylediği aslında tam olarak budur. Başta devletler olmak üzere herkesin çocukları korumak için üzerine düşen sorumluluğu alması adına Çocuk Hakları Günü’nün hatırlanması önem arz ediyor. Tüm çocukların eşit, özgür ve mutlu bir geleceğe sahip olabildikleri bir dünya hayaliyle Çocuk Hakları Günü’nü kutluyorum" diye konuştu.

"Muhteşem bir projeye imza attık"

Rahatsızlığı sebebiyle gala programına katılamayan fakat çocuklar için bir video hazırlayan Çocuk Sinema Okulu Kurucusu Yunus Emre Turanlı, "Üçüncü kez gerçekleştirdiğimiz bu gala programında ilk kez bulunamıyorum. Fakat çocuklarımızın muhteşem filmlerini finallerine kadar takip ettim. Gerçekten çok yetenekli çocuklar var. Çocuklara destek verdiği için başta İzmit Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Muhteşem bir projeye imza attık. Çocuklarımızın yolları bahtları açık olsun. Yaşasın sinema, yaşasın çocuk hakları. İyi ki varsınız İzmitli çocuklar" şeklinde konuştu.