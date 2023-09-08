Gymnastics Plus’ın kurucusu Mukaddes Ekim, jimnastiğe her yaşta başlanabileceğini jimnastiğe başlamak için hiçbir zamanın geç olmadığını söyledi.

Gymnastics Plus’ın kurucusu Mukaddes Ekim, Jimnastiğe başlamak için en uygun zamanın çocukluk çağı olduğunu, Ancak bu, yetişkinlerin jimnastik yapamayacağı anlamına gelmediğini söyleyerek, Jimnastiğe her yaşta başlanabileceğini söyledi. Sloganlarının ‘jimnastiğe başlamak için hiçbir zaman geç değil’ olduğunu vurgulayan Ekim, herkes için uygun bir seçenek olan yetişkin jimnastiğinin bedensel ve zihinsel sağlığı desteklemek için harika bir yol olduğunun altını çizdi.

Profesyonel jimnastik kulübü Gymnastics Plus’ın kurucusu Mukaddes Ekim, “Jimnastiğe yalnızca çocukken başlanabileceği, yaygın bir yanlış inançtır. Her yaştan bireyin jimnastiğe başlayabilir. Yetişkinler de jimnastik yapabilir ve bu alanda gelişim gösterebilir. Yetişkin jimnastiği global olarak yeni bir branş, biz bu konsepti 2 yıldır Türkiye’de yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Sloganımız, “jimnastiğe başlamak için hiçbir zaman geç değil.” Herkes için uygun bir seçenek olan yetişkin jimnastiği, bedensel ve zihinsel sağlığı desteklemek için harika bir yol” dedi.

“Esnekliği artırıyor, enerji seviyesini yükseltiyor”

Gymnastics Plus Baş Antrenörü Yassin Boulayoun, yetişkin jimnastiğinin faydalarını anlatarak, “Bu aktivite, esneklik, denge, güç ve koordinasyonun geliştirilmesine yardımcı olur. Temel jimnastik hareketleri esnekliğini artırır, kasları güçlendirir. Aynı zamanda stres atmaya ve enerji seviyesini yükseltmeye faydalıdır. Yetişkin öğrencilerimizin birçoğu, jimnastiğin çok eğlenceli ve aktif bir spor deneyimi olduğunu ifade ediyor. Sınıflarımızda her seviyeden yetişkin var. Herkese kendi hızında ilerleyebilecekleri bir ortam sunuyoruz. Ayrıca yoga, fitness, dans branşlarıyla ilgilenenler de jimnastiğe başlayarak ilgilendikleri sporu daha da ileriye taşıyabiliyorlar” şeklinde konuştu.

“En çok kimler ilgi gösteriyor”

Mukaddes Ekim, “Yetişkin jimnastik gruplarımızda aktif spor yapan birçok öğrencimiz var. Sportif hedeflerine yaklaşmak için jimnastiği tercih ediyorlar. Bedensel hareket kabiliyetini daha ileriye taşımak için gelen birçok dansçı öğrencimiz var. Aktif spor yapmıyor olsa da çocukluk hayali jimnastik olan, ancak buna fırsat bulamamış yetişkin öğrencilerimiz de var. Bizimle birlikte jimnastiğe başlayıp 30 yaşında salto yapabilenlerle bile karşılaşıyoruz. Çocuğu temel eğitim gruplarımızda eğitim alan bazı anne babalar da onunla birlikte çember yapabilmek için yetişkin jimnastiğine başlıyorlar. Sıradan spor salonlarında sıradan aletlerle çalışmaktan sıkılmış ve yorulmuş olanlar da yetişkin jimnastik sınıflarımızda keyifle eğitim alıyorlar” diye konuştu.