Yetkili gibi giyinip 'define' ararken kıskıvrak yakalandılar

Olay, ilçeye bağlı Ahievren Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki kişi kolluk kuvvetlerini aldatmak amacıyla Karayolları Genel Müdürlüğü yelekleri giyerek define aramaya başladı. Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından V.G. ve İ.K. suçüstü yakalandı. Şüpheliler ifadesi alınmak üzere Malkara Jandarma Komutanlığına getirildi. Burada ifadeleri alınan şahıslar serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.