Yetkililer dolandırıcılara karşı halkı uyardı

Silivri Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, 'Cep telefonundan sizi arayarak kendisini emniyet görevlisi, savcı veya askeri personel olarak tanıtan, adınızın bir olaya karıştığını söyleyerek sorunu çözeceğini ifade eden şahıslara itimat etmeyiniz' diyerek dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.

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  • 03.07.2022 12:47
  • Güncelleme: 03.07.2022 12:48
Yetkililer dolandırıcılara karşı halkı uyardı
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SHA Silivri Haber Ajansı - Yusuf Eker

Cep telefonundan arayarak kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan, para veya kredi kartı bilgilerinizi isteyen kişilere itibar edilmemesi gerektiğini belirten yetkililer " Telefon üzerinden dolandırıcılık yapan şahısların tespit ve yakalanmalarına, ülke çapında yapılan operasyonlarla birçok kişinin yakalanmasına rağmen, kolay bir yol olması nedeniyle yeni dolandırıcılar türeyebilmektedir. Cep telefonundan sizi arayarak kendisini emniyet görevlisi, savcı veya askeri personel olarak tanıtan, adınızın bir olaya karıştığını söyleyerek sorunu çözeceğini ifade eden şahıslara itimat etmeyiniz. Unutulmamalıdır ki hiçbir emniyet mensubu, savcı ve askeri personel, vatandaştan para talebinde bulunmaz, banka ve özel bilgilerini talep etmez. Çevrenize karşı duyarlı yaklaşarak bildiklerinizi paylaşın ve tanımadıklarınızın mağdur olmasını engelleyin. Bu tarz istekleri içeren telefonların alınması durumunda, mutlaka 112 Polis imdat telefonunu arayıp bilgi veriniz" dedi.

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Yusuf Eker
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