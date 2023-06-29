YHT çalışmaları yıl sonuna kadar tamamlanacak

Osmaneli-Yenişehir-Bursa-Bandırma-Balıkesir YHT Hattı’nda Osmaneli ilçesindeki çalışmalar yıl sonuna kadar tamamlanacak.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Osmaneli sınırları içerisinde devam eden Osmaneli-Yenişehir-Bursa-Bandırma-Balıkesir Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı çalışmaları hakkında bilgi verdi. Başkan Şahin, yaptığı açıklamada, ilçenin altından geçen 3 bin metrelik tünelin büyük bir bölümünün tamamlandığını belirtti ve son 580 metrelik kısmın yıl sonuna kadar tamamlanacağını ifade etti.

Dağcan AŞ Genel Müdürü Murat Polat ile birlikte tünelin en son noktasında devam eden çalışmaları inceleyen Başkan Şahin, “Şu anda tünelin kalan kısmının Eski Su Deposu-Çobandere Camii arası olduğunu belirten Şahin, YHT hattının 2025 yılında tamamlanmasıyla birlikte Osmaneli ilçesinin YHT istasyonuyla büyük bir değer kazanacak. Yüksek Hızlı Tren hattının tamamlanmasıyla Osmaneli’nin ulaşım ağına büyük bir katkı sağlayacak ve bölgenin ekonomik ve turistik açıdan gelişimine önemli bir ivme kazandırılacak” dedi.