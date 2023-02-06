Bilecik’te yapılan Osmaneli-Bursa-Bandırma-Balıkesir YHT Hattı çalışmaları hızla ilerliyor.

Bilecik’in Osmaneli ilçesi özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın takip ettiği Osmaneli-Bursa-Bandırma-Balıkesir YHT hattında bin 500 metreye ulaşıldı. Osmaneli YHT istasyonunun kesinleşmesi ile birlikte ilçeye yoğun sanayici akını oldu. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ve Mali İşler Müdürü Yasin Akdağ, yapımında bin 500 metreye ulaşılan ve toplamda 3 bin metreye ulaşacak T4 tüneline girerek incelemelerde bulundu.

Başkan Şahin inceleme sonrasında yaptığı açıklamada, “YHT Osmaneli ilçemizin geleceğini belirleyen en önemli yatırım oldu. 2025 yılında hizmete girecek Osmaneli-Bursa-Bandırma-Balıkesir YHT hattı ile Osmaneli ilçemiz çok büyük değer kazanacak” dedi.