YHT hattına yüksek gerilim hattı koptu, seferler 2 saat aksadı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattına yüksek gerilim hatlarında kopma meydana gelmesi nedeniyle seferler 2 saat aksadı.

YHT hattına yüksek gerilim hattı koptu, seferler 2 saat aksadı
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Bilecik’in Osmaneli ilçesinde Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattına yüksek gerilim hatlarında kopma meydana gelmesi nedeniyle seferler 2 saat aksadı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik-Osmaneli YHY hattına Türkiye Elektrik İletim A.Ş.’ye ait yüksek gerilim hattı koptu. Bu esnada İstanbul-Konya seferini yapan 06.45 YHT seferi yapan tren Bilecik yakınlarında beklemeye alındı. Hatta yapılan çalışma nedeniyle İstanbul-Ankara, Ankara-İstanbul arasındaki seferlere de ara verilirken, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonrası seferler devam etti.