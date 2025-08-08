YHT ile Ankara-İzmir arası 3 buçuk saate düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yüksek Hızlı Tren ile Ankara-İzmir arası seyahat süresinin 3 buçuk saate düşeceğini kaydetti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı Projesi’nin son durumu yerinde inceledi. Bakan Uraloğlu, Ankara-İzmir YHT hattının toplam 505 kilometre uzunluğunda bir kalkınma köprüsü olduğunu belirtti. Bakan Uraloğlu, "Ankara-İzmir arası demiryolu ile 14 saat karayoluyla ise 7 saat olan seyahat süresi ise 3,5 saate düşecek. Hattımız tamamlandığında yılda yaklaşık 13,3 milyon yolcu ve 90 milyon ton yük taşıyacağımızı öngörüyoruz" dedi.

Ulaşımın, bir milletin kalkınma, birlik ve kültür yolculuğunun anahtarı olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, demiryollarının ise bu yolculuğun güçlü, çevreci ve ekonomik rotalarından biri olduğunu söyledi. Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu gerçekten hareketle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, 2002 yılından bu yana demiryollarımızı bir devlet politikası olarak ele aldık ve Ülkemizin dört bir yanını modern, hızlı ve güvenli demiryolu ağlarıyla donattık. Son 23 yılda demiryollarımıza yaklaşık 64 milyar dolar yatırım gerçekleştirdik."

Çin’in Chongqing ve Chengdu şehirlerinden yola çıkan iki trenin toplam 98 konteynerlik yükleriyle Halkalı İstasyonundan başarılı operasyonlarla Avrupa’ya devam ettiğini hatırlatan Bakan Uraloğlu, "Cumhurbaşkanımızın demiryolları için çizdiği büyük vizyonun ışığında, çelik raylarla örülmüş bir geleceği inşa etmek için yeni projelerle kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Zengezur Koridoru kapsamında ise Türkiye ile Nahçıvan arasında demir yolu bağlantısı kuracak Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Projesi için 2,4 milyar avroluk dış finansmanı temin ettiklerini belirten Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Yeni projeleri hayata geçirirken bir yandan da Karaman-Ulukışla, Halkalı-Kapıkule, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep, Yerköy-Kayseri ve bizleri bir araya getiren Ankara-İzmir Hızlı Tren Hatları gibi çok önemli demiryolu projelerinin yapımlarına devam ediyoruz. Türkiye’nin lojistik gücünü artırmaya, rekabetçiliğimizi ve verimliliğimizi yükseltecek altyapı projelerini hayata geçirmeyi kararlılıkla sürdürüyoruz."

Ankara-İzmir YHT hattı kapsamında 10 istasyon inşa edilecek

Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı’nın, Ankara- Banaz, Banaz-Sahilli ve Salihli-İzmir kesimleriyle toplam 505 kilometre uzunluğunda bir kalkınma köprüsü olduğunu dile getiren Uraloğlu, "Projemiz kapsamında; Emirdağ, Afyonkarahisar, Uşak, Alaşehir, Salihli, Manisa, Muradiye, Ayvacık, Emiralem ve Menemen İstasyonları olacak şekilde 10 istasyon tasarladık. 40,9 kilometre uzunluğunda 49 tünel, 25,5 kilometre uzunluğunda 67 viyadük, 81 köprü, 781 menfez ve 177 üstgeçit ile 244 adet altgeçit inşa ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

"11,5 milyon insanımız doğrudan hızlı tren konforuna kavuşacak"

Ankara-İzmir hızlı tren projesinin tamamlanması ile mevcut demiryolu bağlantısıyla 824 kilometre olan mesafenin 624 kilometreye ineceğine dikkati çeken Bakan Uraloğlu, "Ankara-İzmir arası demiryolu ile 14 saat, karayoluyla 7 saat olan seyahat süresi ise 3 saat 30 dakikaya düşecek. Tabi burada şu hususa da dikkat çekmek istiyorum; projemiz tamamlandığında Ankara-İzmir arası hat uzunluğu 624 kilometre olacak. Ama bizim çalışmalarımız zaten Polatlı’ya kadar olan hızlı tren hattından sonra başladığı için 505 kilometre olarak ifade ediyoruz. Hattımız tamamıyla hizmete girdiğinde Ankara-Afyonkarahisar-Uşak-Manisa ve İzmir illerimizde yaşayan yaklaşık 11,5 milyon insanımız doğrudan hızlı tren konforuna kavuşacak" açıklamasında bulundu.

"Yılda yaklaşık 13,3 milyon yolcu ve 90 milyon ton yük taşıyacağımızı öngörüyoruz"

Uraloğlu, hızlı trenin sağladığı konfor ile seyahat süresinde gerek konvansiyonel tren gerekse de karayoluna göre önemli avantajlar sağlanacağını kaydetti. Uraloğlu, "Az önce de belirttiğim üzere Ankara-İzmir arası seyahat süremiz 3,5 saate düşerken yine, Ankara- Afyon arası seyahat süresi 1 saat 40 dakikaya, Ankara-Uşak arası seyahat süresi 6 saat 50 dakikadan 2 saat 10 dakikaya, Ankara-Manisa arası 11 saat 45 dakikadan 2 saat 50 dakikaya düşecektir. Hattımız tamamlandığında yılda yaklaşık 13,3 milyon yolcu ve 90 milyon ton yük taşıyacağımızı öngörüyoruz" dedi.

Hattın TCDD Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen Banaz-Eşme, Eşme-Salihli ve Salihli-Manisa olmak üzere toplam 180 kilometrelik kesimindeki altyapı işlerinin tamamında yüzde 77’lik gerçekleşme sağladıklarını belirten Bakan Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattımız, tamamlandığında sadece bir ulaşım projesi değil, aynı zamanda Afyon’un, Uşak’ın, Manisa’nın ve İzmir’in kalkınma destanı olacaktır. Bu hat, İzmir’in limanlarını, Ege’nin organize sanayi bölgelerini ve tarım merkezlerini ulusal demiryolu ağımıza daha güçlü bir şekilde bağlayarak, Türkiye’nin küresel ticaretteki rolünü perçinleyecektir. Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattımızın açılışını gerçekleştirdiğimizde de ülkemizin bir prestij projesini daha başarıyla tamamlamanın gurunu yaşayacağız. Ülkemiz adına çok büyük ve önemli bir projeyi daha hayalden gerçeğe dönüştüreceğiz."