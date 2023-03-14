YHT inşaatında 25 metrelik köprü kuyusuna düşen işçi yaralandı

Bilecik’te Yüksek Hızlı Tren inşaatında yaklaşık 25 metrelik köprü kuyusuna düşen işçi yaralandı.

Olay, Bilecik’in Osmaneli ilçesinde yapımı devam eden Osmaneli-Bursa-Bandırma-Balıkesir Hızlı Tren Hattı’nda meydana geldi. Kalyon İnşaat şantiyesinde işçi olarak çalışan Yunus Siger (22), sabah saatlerinde bir anlık dikkatsizliği sonucu yaklaşık 25 metrelik köprü kuyusuna düştü. Olay yerine gelen AFAD ekipleri, çalışmanın sonucu şahsı düştüğü kuyudan çıkardı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaneli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şahsın hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.