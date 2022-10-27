Yiğit Başkan gençlere seslendi 'Metaevrende gezmek ister misiniz?
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Ato Congresium Kongre ve Sergi Merkezinde düzenlenecek 'Kitap Fuarı'na Ülkü Ocaklarının hazırladığı metaevrende gezmeye davet etti.
Yıldırım, sosyal medya hesabından gençlere seslenerek “Sevgili Gençler; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda sanal gerçeklik (VR) gözlüğünü ücretsiz deneyip, Ülkü Ocakları olarak hazırladığımız metaevrende gezmek ister misiniz? tweetimize RT ve beğeni yapan 10 gencimiz cumartesi günü, 18. Ankara Kitap Fuarında bu deneyimi yaşayacak.” ifadelerine yer verdi.