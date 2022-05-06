Yiğit Başkandan Arkaz ailesine taziye ziyareti

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım beraberinde Genel Başkan Yardımcısı Ömer Şanlı ile birlikte geçtiğimiz gün babasını kaybeden MHP İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz’a taziye ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Mustafa Arkaz ve Burak Arkaz da hazır bulundu.