Yiğit Başkanın projesi meyvelerini vermeye başladı
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın talimatıyla başlatılan Permakültür / Sürdürülebilir Tarım projesi kapsamında ekimi yapılan çalışmalar meyvelerini vermeye başladı.
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’ın talimatıyla “Sürdürülebilir bir yaşam için sürdürebilir tarım” diyerek başlatılan Permakültür / Sürdürülebilir Tarım projesi kapsamında Silivri Ülkü Ocağında ekilen ve dikilen ürünler meyvelerini vermeye başladı.
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