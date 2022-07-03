Yiğit Başkanın projesi meyvelerini vermeye başladı

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’ın talimatıyla “Sürdürülebilir bir yaşam için sürdürebilir tarım” diyerek başlatılan Permakültür / Sürdürülebilir Tarım projesi kapsamında Silivri Ülkü Ocağında ekilen ve dikilen ürünler meyvelerini vermeye başladı.