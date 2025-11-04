Yıkılan caminin tadilatına Sincan Belediyesi'nden anlamlı destek

Sincan Belediyesi, Ankara’da etkili olan şiddetli fırtına sebebiyle Ayaş’ta yıkılan camiye maddi destekte bulunacağını belirtti.

Ankara’yı etkisi altına alan şiddetli fırtına ve sağanak yağış, Ayaş’a bağlı Çanıllı köyünü olumsuz etkiledi, köyde bulunan cami kuvvetli rüzgar nedeniyle yıkıldı. Çanıllı Köyü’ndeki camii tamamen kullanılamaz hale geldi. Bu kapsamda Çanıllı köyünü ziyaret eden Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan hasar gören caminin tadilatına destek olacağını ifade etti.

"Elimizden geleni yapalım burayı hep birlikte ayağa kaldıralım"

Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Ercan, bölgede incelemelerde bulunarak afetin izlerini silmek için çalışmalara başlanacağını belirterek, "Arkadaşlar ilgili tespitlerinizi yapın. Elimizden geleni yapalım burayı hep birlikte ayağa kaldıralım. Benim tahminimden daha fazla zarar görmüş, Allah muhafaza etmiş, daha beterinden korumuş. Can kaybı olmamasına şükür, hepiniz büyük bir tehlike atlattınız" dedi.