Yıkım emri çıkan bina sakinleri diğer blokların da yıkılmasını istiyor

Mavi Asır sitesinde bulunan bir blok hakkında yıkım emri çıkması üzerine bina sakinleri diğer blokların da yıkılmasını talep etti.

Ankara’nın Sincan ilçesinde bulunan Mavi Asır sitesinde bulunan 9 bloktan yalnızca 1’ine yıkım emri çıktı. Çıkan yıkım emrinin ardından I Blok’ta ikamet eden bina sakinleri diğer 8 bloğun da yıkılmasını talep ederek kararın sadece kendi binaları üzerinde olmasına tepki gösterdi.

"9 bloğun 9’unun da girmesi lazım ki belediye bize gerekli desteği versin"

Sitelerinde riskli yapı müracaatına gidildiğini belirten bina sakini Necati Uçar, "Yaklaşık 3 yıl önce bu kararı almışlar ancak kararı alan site yöneticisi değil de apartman yöneticisi olduğu için 1 bloğu baz almışlar. Test yapıldı ve testte de yüzde 70 civarında çürük çıktı. Ancak biz mahkemeye itiraz ettik. İtiraza rağmen riskli yapı olduğu için yıkım kararı çıktı. Bizim istediğimiz buraya yıkım kararı çıkması ancak site olarak müracaat edilip de tek 1 bloğa yıkım kararının çıktı, diğer bloklar teste tabi tutulmuyor. Bize 200 kişiyi ikna edin diyorlar. Kimse durup dururken evinden olmamak için razı olmadı. Şimdi bizim binamız yıkılacak ancak geri yapımı istenmiyor. 9 bloğun 9’unun da girmesi lazım ki belediye bize gerekli desteği versin" diye konuştu.

"Diğer binalar bu binadan daha bozuk halde fakat onlar bu işin içine girmiyor"

Ömer Harmanbaşı ise yıkımı istenen binanın numune bina olduğunu ifade ederek, "Biz bu binanın yapımın kendimiz bulunduk. Diğer binalar bu binadan daha bozuk halde fakat ne hikmetse onlar bu işin içine girmiyor. Belediye de bunu kabul etmiyor. Kimse gelmediği için bu bina mağdur duruma düştü. Bireysel olduğu için olmuyor bu iş. Onların da denetlenmesi lazım ona göre karar alınması lazım" ifadelerini kullandı.

"Aynı riski diğer binalar da taşıyor"

Bina sakini Selahattin Karakaş ise diğer 8 bloğun da aynı müteahhit tarafından yapıldığı için hepsinin aynı durumda olduğunu aktararak, "Diğerlerinin de kontrol edilmesini istiyoruz. Aynı riski onlar da taşıyor. Aksini iddia edemezler" dedi.

Ayrıca, bina sakinleri diğer binalarda da çatlaklar ve çürükler olduğunu gösteren fotoğraflar çektiğini kaydetti.