Yıktığı duvarın altında kaldı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde metruk binada yıktığı duvarın altında kalan işçi yaralandı.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde metruk binada yıktığı duvarın altında kalan işçi yaralandı.
Hamidiye mahallesinde meydana gelen olayda yıkım sırasında devrilen duvarın altına kalan işçi yaralandı.
Olay, saat 18.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Azizler Sokak’ta bulunan metruk binada meydana geldi. İşçi İhsan Y. (65), balyozla metruk binayı yıkmaya başladı. Yıkım sırasında devrilen duvarın altında kaldı. Yaralı, çevredekiler tarafından kurtarıldı. Yaralı işçi olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.