Yıl boyunca emek verip ter döktüler, bugün de başarıyı kutladılar

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan Kocaeli Marmara Koleji, yıl boyunca elde ettiği başarıları kutlamak amacıyla öğretmenlerin ve çalışanların katıldığı piknik gerçekleştirdi. "Öğrencilerimizin başarılarında her zaman yanlarında olduk" diyen Kocaeli Marmara Koleji idarecileri ve öğretmenleri, piknikte doyasıya eğlendi.

Dünya çapında öğrenciler yetiştirme hedefiyle çalışmalarını sürdüren ve uluslararası diploma programı olan IB’yi uygulayan Kocaeli Marmara Koleji, 2022-2023 Eğitim Öğretim yılını ulusal ve uluslararası sayısız başarıyla geçirdi. Kocaeli Marmara Koleji, yıl boyunca gerçekleşen başarıyı kutlamak için öğretmen ve çalışanlarla piknik düzenledi. Düzenlenen piknikte öğretmenler doyasıya eğlendi.

Öğrenciler başarıdan başarıya koştu

Kocaeli Marmara Koleji’nin öne çıkan başarıları arasında 2024 Olimpiyatları’na giden ve yabancı basında adını duyuran Kuzey Tunçelli, yüzme branşında bin 500 metre Serbest Olimpiyat A Barajı’nı geçen ilk Türk sporcu oldu. Olimpiyat barajı ve yeni Türkiye rekoruna imza atan Kuzey, 2024 yılında Paris’te yapılacak olimpiyatlara katılmaya hak kazandı. Kocaeli Marmara Koleji öğrencileri Deniz Övgün ve Özgür Burulay, Cambridge’de gerçekleşen ve dünyada pek çok ülkeden öğrencinin katıldığı İngilizce Bilgi Yarışması Owlypia’da Team Challenge’da 3. olarak madalyayla döndü.

Belçika ve Estonya’daki okullar ve kuruluşlarla birleşerek büyük proje başlattı

Özel Kocaeli Marmara Koleji, Erasmus + Projeleri çerçevesinde dünya genelindeki iklim değişikliği krizini belirlemek, engelleyici önlemler almak amacıyla Türkiye, Belçika ile Estonya’da okullar ve kuruluşlarla birleşerek büyük bir proje başlattı. Okul, TEMA Kocaeli İl Temsilciliği ile birlikte yürüttüğü Doğanın Rengi Fotoğraf Seçkisi Sergisi projesi çerçevesinde doğanın renkleri solmasın diye TEMA’ya bin ağaç bağışı yaptı. Fotoğraf sergisinin açılışını Atatürk Kültür Merkezi’nde yapan okul, düzenlediği Sanatçı Mehmet Erdem konseriyle de etkinliği tamamladı.

Hasan Can Güzel Kanada’dan kabul aldı

Kocaeli Marmara Koleji öğrencileri, İtalya’nın Pesaro şehrinde "Fiestalonia International" tarafından düzenlenen Uluslararası Korolar Yarışması’nda ülkeye birinci olarak döndü. İki yıldır sürdürdüğü Eko-Okul çalışmaları sonucunda tüm süreçleri başarıyla tamamlayan Kocaeli Marmara Koleji, uluslararası geçerliliği ve prestiji olan "Yeşil Bayrak" ödülünü aldı. Kocaeli Marmara Koleji Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Hasan Can Güzel, Kanada Gloucester High School’dan kabul alarak büyük bir başarı elde etti.