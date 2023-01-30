YIL-MEK 2. dönem kapılarını açıyor

Gitar, fotoğrafçılık, tel kırma, resim gibi branşlarda ücretsiz eğitim veren YIL-MEK’te yeni eğitim dönemi kayıtları başladı.

Yıldırım Belediyesi, tüm vatandaşları sanatla buluşturmak için Yıldırım Meslek Edindirme Kursları’nda onlarca dalda sanat ve meslek kursu veriyor. Alanlarında usta eğitmenler eşliğinde kursiyerlere gitar, bağlama, keman, ney, piyano, koro, gibi müzik kurslarının yanı sıra drama, diksiyon, tiyatro, edebiyat, fotoğraf ve halk oyunları alanlarında da eğitimler veriliyor. El becerilerini ve yeteneklerini keşfetmek isteyenler ise el sanatları alanında tezhip, hüsn-i hat, minyatür, resim atölyesi gibi kurslarda eğitim alabiliyor. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz yaptığı açıklamada, YIL-MEK’te Unutulmaya Yüz Tutmuş ve Geleneksel Sanatlar Eğitimi, müzik eğitimleri, dil eğitimleri, el sanatları ve hobi eğitimleri, kişisel gelişim eğitimleri ve bilgisayar teknolojileri kategorilerinde toplamda 104 branşta eğitim verileceğini ifade etti.