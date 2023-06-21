Yıl sonu sergisi 'el sanatları şölenine' dönüştü

Mamak Belediyesinin 19 aile merkezi, Musiki Muallim Merkezinde ortak yıl sonu sergisinde bir araya geldi.

Sosyal ve kültürel belediyecilik ilkesi ile hareket eden Mamak Belediyesi, 19 aile merkezi ile Mamak’ın hemen hemen her köşesinde hizmet veriyor.

Akdere’den Başak Mahallesi’ne, Altıağaç’tan Kayaş Mahallesi’ne, Altınevler’den Mutlu Mahallesi’ne kadar birçok mahallede açılan 19 aile merkezi Mamaklı hanımların göz bebeği haline geldi. Açılan kurslarda dantel, iğne oyası, el nakışı, dikiş, takı tasarım, sedef kakma, tel kırma, örgü bebek, pirogravür (ahşap yakma) gibi birçok dalda eğitim veriliyor.

Hanımlar yeni alanlarda kendilerini geliştirebildikleri için mutlu. Mamak Belediyesine ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’ye teşekkür eden hanımlar, kursların çoğalarak devam etmesini istedi.

Yıl sonu sergisini Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı ile birlikte açtı. Başkan Murat Köse, “Mamaklı kadınlar üretiyor, kendilerini geliştiriyor; onların mutluluğunu gördükçe aile merkezlerimizin ne kadar büyük bir görev üstlendiğini görmüş oluyoruz. Ben hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Musiki Muallim Mektebinde düzenlenen yıl sonu dergisi resmen el sanatı şölenine dönüştü. Hocalarımıza kursiyerlerimize bir yıl boyunca verdikleri emeklerden dolayı şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Halk oyunları gösterileri ve mehter takımının sahne alması ile renklenen sergide kursiyerlerin ortaya çıkardığı eserler, sergiyi gezenlerden tam not aldı.