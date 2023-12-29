Yılbaşı geceniz hüsranla sonuçlanmasın

Yeme içme konusunda aşırıya kaçılabilecek özel günlerden biri olan yılbaşında sağlık sorunları yaşanmaması adına beslenmeye dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulunan Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Gürkan Taşkale, sağlıklı beslenmeyle ilgili tavsiyeler verdi.

Özenle hazırlanmış, birbirinden lezzetli yemeklerin yer aldığı yılbaşı sofralarında yeni yılı sevdiklerimizle karşılamaya sayılı günler kaldı. Umut ve bereketin simgesi yeni yıl sofralarının aşırı yemek ve içecekle sağlığı olumsuz etkileme riskinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade eden Altınbaş Üniversitesi Medical Park Bahçelievler Hastanesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Gürkan Taşkale, uyarılarda bulundu.

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Gürkan Taşkale, öncelikle sağlıklı bir yaşam sürdürmek için sadece özel günlerde değil, sürekli olarak dengeli beslenmeye özen gösterilmesinin önemli olduğuna işaret etti. Herkesin metabolizmasının farklı olduğuna dikkat çeken Uzman Dr. Öğr. Üyesi Taşkale, özellikle yılbaşı gibi yeme içme konusunda aşırıya kaçılabilecek günlerde, bireysel sağlık durumu, beslenme tercihleri ve aktivite seviyelerinin ihmal edilmemesini önerdi.

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Gürkan Taşkale, hem yılbaşı sofralarında hem de genel olarak sağlıklı bir beslenme için önerilerini şöyle sıraladı:

“Dengeli beslenin

Yemeklerinizi dengeli bir şekilde planlayın. Yemeğin tüm besin gruplarını içermesine çalışın. Protein, karbonhidrat, yağ, vitamin ve mineral içeren bir menü oluşturun.

Porsiyon kontrolü yapın

Büyük porsiyonlardan kaçının. Farklı lezzetleri denemek istiyorsanız, küçük miktarlarda alarak dengeyi sağlayabilirsiniz.

Bol su tüketin

Yılbaşı gecesi alkollü içecekler ve tuzlu atıştırmalıkların tüketimi artabilir. Bu nedenle bol su içmeye özen gösterin. Alkolün vücuttan su kaybına neden olduğunu unutmayın.

Sebzeleri ihmal etmeyin

Menünüzde renkli sebzeler bulundurun. Pişirme şeklinin buharda olması tercih edilmeli böylece hem lezzet hem de vitamin içeriği korunmuş olur. Bu, vitamin ve lif alımınızı artırabilir.

Proteine yer verin

Menüde et, tavuk, balık, yumurta gibi protein kaynaklarına yer verin. Bu, tokluk hissinizi artırır ve kas sağlığınız için de önemlidir.

Tatlı tüketimine dikkat

Tatlı tüketiminde aşırıya kaçmaktan her zaman kaçının. Tatlı alternatifleri arasında meyve, kuru meyve veya az şeker içeren tatlılar bulunabilir.

Yavaş yiyin

Yemeklerinizi yavaş yemek, sindirim sürecini iyileştirebilir ve doyma hissinizi artırabilir.

Ölçülü alkol tüketin

Alkollü içecek tüketiyorsanız, ölçülü olmaya özen gösterin. Alkolün kalori içeriği yüksek olduğu için aşırı tüketim kilo kontrolüne de zarar verebilir.

Atıştırmalıklara dikkat

Yılbaşı akşamı çokça tüketilebilecek atıştırmalıklar da genellikle kalori ve şeker bakımından yüksektir. Bunun için kavrulmamış kuruyemişler tercih edilmeli. Taze meyve veya sebze gibi daha sağlıklı atıştırmalıklar tercih edilmeli.

Yürüyüş yapılmalı:

Yemekten sonra mutlaka kısa bir yürüyüş yapılmalı. Yürüyüş sindirimi hızlandırarak insanın genel olarak kendini iyi hissetmesine yardımcı olur.

Yeni yılın ilk günü

Yılbaşının ertesi günü yeterli bir uyku alınmalı. Hafif bir kahvaltı tercih edilmeli. Günlük egzersiz ve yürüyüşlere devam edilmeli. Öğünlerde de sebze yemekleri ve bol sıvı tüketimi ile metabolizmayı dinlendirmek uygun olacaktır.”