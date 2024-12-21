Yılbaşı kokinaları raflarda

Yılbaşı kokinaları çiçekçi raflarındaki yerini aldı.

Yeni yıl öncesi çiçekçiler dükkanlarını kokina çiçeği ile doldurdu. Kokina çiçeğinin demeti ortalama 200 liradan satılıyor. İsteğe göre farklı çiçekler ile de karıştırılıp aranjman yaptırılabiliyor. Çiçekçiler yeni yıl öncesi en çok kokina çiçeğine talep gösterdiğini söyledi.

Çiçekçi Nadir Zeybek, "Kokinaların demeti 6’lı olarak bağlanıyor ve 200 liradan satıyoruz. Yılbaşının yaklaşmasıyla 250-300 liraya ulaşabilir. Halk arasında şans getirdiğine inanılıyor" diye konuştu.