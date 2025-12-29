Yılbaşı Öncesi Gıda İşletmelerinde Denetimler Sıklaştırıldı
Yılbaşı öncesinde vatandaşların güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla Silivri'de üretim, satış ve toplu tüketim işletmelerine yönelik denetimler aralıksız sürüyor.
Silivri Kaymakamlığı koordinesinde, Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Görevlileri tarafından ilçe genelinde faaliyet gösteren gıda işletmeleri denetimden geçirildi. 5996 Sayılı Gıda ve Yem Kanunu kapsamında gerçekleştirilen kontrollerde; üretim alanları, satış noktaları ve toplu tüketim işletmeleri detaylı şekilde incelendi.
Hijyen ve Gıda Güvenliği Mercek Altında
Denetimlerde işletmelerin hijyen koşulları, ürünlerin izlenebilirliği, saklama ve muhafaza şartları ile gıda güvenliği kriterleri titizlikle kontrol edildi. Mevzuata aykırı durumlara karşı gerekli uyarılar yapılırken, işletme yetkilileri yasal yükümlülükler konusunda bilgilendirildi.
Vatandaşlara Çağrı: Şüpheli Durumları Bildirin
Yetkililer, gıda güvenliğinin yalnızca denetimlerle değil, vatandaşların duyarlılığıyla da güçleneceğine dikkat çekerek, şüpheli durumların Tarım ve Orman Bakanlığı Alo Gıda 174 hattına bildirilmesini istedi.
Silivri Kaymakamlığı’ndan yapılan değerlendirmede, yılbaşı yoğunluğu süresince denetimlerin artarak devam edeceği vurgulandı.