Yılbaşı öncesi kaçak içkiye 12 gözaltı

Balıkesir’de jandarma ekipleri, 7 ilçede yılbaşı öncesi yaptıkları sahte ve kaçak içki operasyonlarında 12 şüpheliyi gözaltına aldı, 4 bin 175 litre kaçak içki ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı öncesi kaçak içki ile mücadele dahilinde halk sağlığının korunması maksadıyla kaçak içki imal edilen Ayvalık, Balya, Bandırma, Burhaniye, Dursunbey, Edremit ve Sındırgı’da 12 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon yaptı. 2 bin 400 litre şarap, bin 150 litre bira, 265 litre etil alkol, 200 litre rakı, 100 litre votka, 60 litre viski olmak üzere toplam 4 bin 175 litre kaçak içki, 50 adet içki aroması, 1 adet alkol damıtma düzeneği ve alkollü içki yapımında kullanılan muhtelif malzemeler olmak üzere kaçak içki ele geçirildi. Operasyon sonucu 12 şüpheli yakalandı.