Yılbaşı öncesi piyasa hareketli

2023 yılına sayılı günler kala vatandaşlar yılbaşı malzemelerine yoğun ilgi gösterdi.

Bilecik’te yeni yıla sayılı saatler kalırken, vatandaşlar başta çiçekçi ve yılbaşı malzemesi satan yerlere akın etti. Bilecik’te yılbaşı malzemeleri satan Mustafa Döner, "Geçen seneye oranla fiyatlarımızın yüzde 50 artış oldu. Bu insanlar için artık sorun olmamaya başladı devamlı ürün taleplerimiz değişiyor. Mesela on gün öncesine nazaran şu an hediyelik eşya üzerine satışlarımız gerçekleşiyor. Bundan 15 gün önce sadece led ışık ya da aydınlatma dediğimiz ışıklarımızı satmaya başladık. Son zamanlarda bozulacak eşya olan çiçeklerimiz yapay çiçeklerimiz, güllerimiz ışıklı sistemlerimiz ve ses sistemlerimiz daha ön plana çıktı" dedi.