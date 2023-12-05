Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu: 2 ton kaçak içki ele geçirildi

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Uzunköprü ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, 2 bin litre sahte ev yapımı içki ele geçirildi.

Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu: 2 ton kaçak içki ele geçirildi
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EditörEditör
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sina pırlanta
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Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Uzunköprü ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, 2 bin litre sahte ev yapımı içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca kaçakçılık suçları ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar neticesinde, Uzunköprü bir eve düzenlenen operasyonda, ev yapımı 2 bin litre sahte içki ele geçirildi. Kaçak içki olayıyla ilgili olarak şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman