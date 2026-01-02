Yılbaşı pastasından altın çıkınca şaşırdı

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde bir pastane işletmecisi, yılbaşına özel hazırladığı kampanyada, bazı pastaların içerisine gram altın koyarak müşterilerine sürpriz yaptı.

Pastane sahibi Abdurrahman Gören, hem satışları artırmak hem de yılbaşında müşterilerine farklı bir heyecan yaşatmak amacıyla pastaların içine 6 adet gram altın yerleştirdiklerini söyledi.

Satın aldığı pastanın içinden altın çıkan Yusuf Yalçın, yaşadığı şaşırdılığ dile getirerek, evde pastayı kestiği sırada altını gördüğünde büyük mutluluk yaşadığını ifade etti. Yalçın, yaşadığı bu sürpriz sevincini pastane sahibiyle paylaşarak kendisine teşekkür etti.