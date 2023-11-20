Yılbaşı Temalı Pastacılık Yarışması düzenlendi

İstanbul Beykent Üniversitesi Gastronomi Bölümü ve Marsa-Ustam iş birliğinde düzenlenen yılbaşı temalı pastacılık yarışması, 4. sınıf Pasta ve Çikolata Üretimi dersini alan 30 öğrenci tarafından büyük bir heyecanla gerçekleştirildi. Öğrenciler, üçer kişilik gruplar halinde, 3 saatlik bir süre içinde keklerini pişirdi, krema çeşitleri ve süslemeleri hazırladı. Pastalar, temaya uygunluk, lezzet, koku, iç gözenek yapısı, kek ve krema uygunluğu ile tasarım kriterleri doğrultusunda değerlendirildi.

Değerlendirme jürisinde yer alan akademisyenler Dr. Öğr. Üyesi Esat Özata ve Öğr. Gör. Ahmet Özbek ile sektör bloggerlarından Eylem Çelik ve Marsa-Ustam Master Şefi Yaşar Sadıkoğlu, öğrencilerin performansını titizlikle değerlendirdi. Yarışmanın sonunda 1’nci olan gruba MSA Mutfak Sanatları Akademisi’nden Tartlar ve Turtalar Workshop Eğitimi, 2’nci olan gruba pastacılık başlangıç seti mutfak ekipmanları, 3’üncü olan gruba ise aşçı bıçak seti hediye edildi. Katılımcılara ise başarı belgeleri takdim edilerek katkıları için teşekkür edildi.

“Sektöre nitelikli profesyoneller kazandırmayı hedefliyor”

Gastronomi alanındaki düzenlenen yarışmalarla ilgili konuşan Öğr. Gör. Ahmet Özbek, “Bu yarışmalar öğrencilere cesaret, heyecan ve başarı arzusu katmanın yanı sıra, mezun olmaya hazırlanan bireylerin iş hayatına daha donanımlı bir şekilde adım atmalarına imkan tanıyor. Beykent Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, öğrencilere pastacılık ve çikolata üretimi alanında geniş kapsamlı bir eğitim sunarak, sektöre nitelikli profesyoneller kazandırmayı hedefliyor” ifadelerini kullandı.